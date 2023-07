Los Pumitas buscan un triunfo ante Sudáfrica para acceder a semifinales

Los Pumitas enfrentan a Sudáfrica. / Foto:TW@unionargentina.

#LosPumitas | ¡Por la clasificación! 🔜



El seleccionado M20 cierra la fase de grupos ante el conjunto local. ¡Alentemos a los chicos! 💪🏼



📆 Martes 4 de julio

⏰ 14:00 h

🆚 Sudáfrica 🇿🇦#LaUniónDeTodos pic.twitter.com/5AavL6lnXj — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) July 1, 2023

El seleccionado Sub 20 de rugby de la Argentina,este martesEl encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase clasificatoria se llevará a cabo desde las 14.00 (hora argentina) en el Boland Stadium, en Wellington. Por el mismo grupo ya están jugando Italia y Georgia.Argentina comparte el primer lugar del Grupo C con Sudáfrica e Italia con cinco unidades, mientras que Georgia suma cuatro.Los Pumitas en caso de ganar con punto bonus ofensivo (marcando cuatro o más tries) accederán a las semifinales ya que tiene mejor diferencia de tantos a su favor.Los primeros de cada una de los tres grupos y el mejor segundo serán los que accederán a las semifinales a disputarse el domingo 9 de julio, y la final está programada el viernes 14.Los Pumitas, en su primera presentación, derrotaron a Italia por (43-15) y posteriormente perdieron frente a Georgia por (20-0).Por su parte, Sudáfrica, en su primer encuentro venció a Georgia por 33-23 y posteriormente cayó frente a Italia por 34-26.