Pidieron prisión preventiva para L-Gante por amenazas y privación ilegal de la libertad

El músico L-Gante fue imputado y con prisión preventiva por amenazas y privación ilegítima de la libertad / Foto: Julián Álvarez.

El joven cantante fue detenido tras un confuso episodio y, a pesar de tener un beneficio de excarcelación en suspenso, sigue preso / Foto: Víctor Carreiras.

Un incidente en un boliche con los amigos de L-Gante, que se autodenominan "La Mafilia", desató una madrugada de furia en General Rodríguez.

para el acusado por los delitos de amenazas y privación ilegal de la libertad en perjuicio de dos víctimas, informaron fuentes judiciales.El requerimiento fue efectuado por el fiscal Raúl Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez, ante el juez de Garantías 2 del mismo departamento judicial, Gabriel Castro,aunque esa medida quedó en suspenso ya que tanto la fiscalía como el particular damnificado apelaron y ahora debe resolver la cuestión la Cámara de Apelaciones de Mercedes.El fiscal solicitó la prisión preventivaentre ellos, la existencia del riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación si L-Gante recupera la libertad.Para Villalba,puesto de manifiesto con su accionar en los hechos traídos a estudio, sino que además debe tenerse presente que se domicilia en el mismo barrio que las víctimas de autos, ello a escasos metros de distancia”.“No debe asimismo dejar de tenerse en cuenta que el imputado ha entradoafrontando numerosas acusaciones con el trámite de diversas causas, estando-incluso algunas de las mismas ya elevadas a juicio oral, debiendo ser expuesto además, que algunas de ellas se vinculan a hechos relacionados con amenazas y la utilización de armas, lo que evidencia la falta de apego en el imputado el aceptar las normas de convivencia en sociedad y de respeto a la ley”, indicó en un fallo de 63 páginas al que accedió Télam.A su vez,de no hacer lugar al pedido de detención a un segundo sospechoso que sería cómplice en los hechos investigados.Según Villalba, L-Gantey no puede acreditarse verosimilitud en el relato por parte de quien podría ser su único testigo para hacer sucumbir la acusación, puesto que este tal posible "pseudo" testigo en realidad resulta ser coautor del hecho que se ventila en esta investigación, entonces revelar su identidad lo dejaría de bruces contra su imputación, único motivo cierto razón por la que no se lo ofreciera por parte de la defensa de Valenzuela”.Por otro lado, el miércoles pasado, una de las presuntas víctima, Darío Gastón Torres, y sus abogados,ya que alrededor de las 21.30 le prendieron fuego al auto que su esposa tiene asignado en su trabajo como fotógrafa en la Secretaría de Prensa del Municipio de General Rodríguez.Se trata de un Fiat Uno negro, patente FNU220,frente a la casa de Torres y su pareja, donde tuvieron que intervenir los bomberos para sofocar las llamas.En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez,Por su parte, el juez Castro impuso al músico una serie de condiciones para ser excarceladocomo la prohibición de salir del país, la obligatoriedad de comparecer una vez al mes en la sede de su juzgado, una prohibición de acercamiento de hasta 500 metros a sus presuntas víctimas, Torres y Rosa Catalina Passi, así como la imposibilidad de comunicarse con ellos bajo ningún medio.La denuncia que derivó en el arresto del cantantevecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.Según las fuentes, la mañana de ese día, a la salida del local bailable "Río" ubicado en esa localidad,el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.Cuando Torres se retiró del boliche para dirigirse a su casa,Tras ello, siempre según la denuncia,y luego pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y subió al auto a Torres.A los pocos metros,vecina del músico, que había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según la denuncia.Luego y siempre según los dichos del abogado denunciante,regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: 'Largame a los pibes o a éste te lo mato'", en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.Con la prueba reunida,quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.En los procedimientos se secuestraron