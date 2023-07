Silvina Luna, en una de sus tantas internaciones.

La salud de la actriz comenzó a deteriorase como consecuencia de una intervención estética en sus glúteos, a cargo del cirujano Aníbal Lotocki, en el año 2011.

La actriz y modelo Silvina Luna está "despierta y con signos vitales estables", según se indicó en el último parte médico difundido esta tarde por el Hospital Italiano, en donde continúa internada desde el pasado 13 de junio.El Hospital Italiano informó este lunes quea causa de su debilidad muscular generalizada", y que "no se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios".En ese sentido, el nosocomio agregó que la modeloy "está despierta y con signos vitales estables".También se indicó que permanecerá internada en el servicio de Terapia Intensiva, donde se le realizarán estudios adicionales y brindarán los tratamientos necesarios.Por su parte, familiares de la modelo manifestaron que Lunael de todos ustedes (con sus permanentes mensajes de recuperación) y de la impecable labor del cuerpo médico y personal de salud del Hospital Italiano, para quienes no alcanzan nuestras palabras de agradecimiento"., declaró esta tarde en el programa de espectáculos Intrusos, del canal América, que el estado salud de Luna se trata de un proceso "minuto a minuto" y que "puede evolucionar y desmejorar en un instante".Luna se encuentra internada en el Hospital Italiano desde el pasado 13 de junio, y si bien hacía dos días que a la modelo le habían sacado el respirador, volvió a ser intubada luego de que su cuadro de salud empeorara.quien confirmó el sábado en sus redes sociales un retroceso en la salud de la modelo.El actor comunicó la noticia con un video en el cual le pidió a la gente que "refuercen sus oraciones para Silvina, recemos por ella para que Dios pueda ayudarla", expresó.Conti agregó: "La verdad es que la está peleando un montón y no tenemos buenas noticias. Ayer estuvo bien, anteayer estuvo mejor, pero hoy las novedades no son buenas. Recemos por ella, hagamos fuerza con las oraciones y tirémosle buenas ondas y buenas energías para que pueda salir adelante".Aquella intervención le causó serios problemas en sus riñones y en el funcionamiento general de su organismo.En el último tiempo, había revelado también que, lo que con su cuadro actual deberá esperar.En ese contexto, la modelo ingresó en terapia intensiva el pasado 13 de junio, debido un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio, detalló entonces el centro de salud en el que permanece internada.