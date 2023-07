Argentina tendrá una gira europea antes del Preclasificatorio Olímpico de básquet

Facundo Campazzo, uno de los referentes del grupo de 16 jugadores convocador por Prigioni en España| Foto: Prensa CAB

📝 Así será la preparación de la Selección Argentina 🇦🇷 rumbo al Preclasificatorio Olímpico de las Américas.



🏀 La concentración será en España 🇪🇸 a partir del 15/7 y el equipo jugará una serie de amistosos en Alicante, Manresa y Praga



🔗 Los detalles: https://t.co/dKryKMXms9 pic.twitter.com/sLrbYBnlvc — Argentina Básquet (@cabboficial) July 3, 2023

Los amistosos para Argentina en España y República y rivales confirmados El martes 25 de julio (15:30hs Argentina – 20:30hs Cataluña), la Selección será parte de los festejos por el Centenario del Baloncesto Catalán enfrentando al seleccionado absoluto la FCBQ. El encuentro se disputará en el Pabellón Nou Congost de Manresa.



Argentina regresará a Alicante para disputar allí dos partidos amistosos (el viernes 28 de julio y el martes 1° de agosto) ante rivales a confirmar.



Antes de regresar al país, se disputarán otros dos encuentros de fogueo en Praga, República Checa. Argentina enfrentará a los locales el viernes 4 y a Letonia el sábado 5.



“Es importante destacar que todos los rivales de estos encuentros de preparación estarán también enfocados en compromisos similares a los de nuestra Selección”, agregó Pelussi.



El 7 de agosto el equipo ya estará en Santiago del Estero para ultimar detalles antes del debut en el Preclasificatorio Olímpico FIBA de las Américas.





📣 El primer paso para el sueño olímpico será en 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 🇦🇷



🏀La capital santiagueña será sede del Preclasificatorio Olímpico de las Américas del 14 al 20 de agosto en busca del boleto al Preolímpico Mundial de 2024.



🔗 https://t.co/jJWQ3kuiuA pic.twitter.com/PIIoDtAWuH — Argentina Básquet (@cabboficial) June 30, 2023



En tierras santiagueñas se producirá un último amistoso, el miércoles 9 de agosto, ante el grupo de jóvenes jugadores dirigido por Federico Fernández y Martín Villagrán que entrenará en Bahía Blanca.



Sobre esto, Prigioni añadió: “Planteamos dos vías de cara a este receso de temporada y proceso de Selección. Una vía joven que nos permita agrupar todo el talento que tenemos entre 16 y 20 años, buscar una combinación de estos jugadores y seguir con su preparación. Y qué mejor manera de cerrarlo que con un partido de preparación ante el primer equipo cuando lleguemos a Argentina”.





“Santiago del Estero tiene mucha afición de básquet, con dos equipos en La Liga Nacional, y damos por descontado que estarán ahí alentando al equipo y apoyándonos. Tanto nosotros dentro de la cancha como el público fuera, creo que puede ser una muy buena combinación para conseguir el objetivo”, cerró el entrenador



Entre los convocados se encuentra una de las figuras del equipo nacional mundialista en

En tierras santiagueñas se producirá un último amistoso, el miércoles 9 de agosto, ante el grupo de jóvenes jugadores dirigido por Federico Fernández y Martín Villagrán que entrenará en Bahía Blanca.Sobre esto, Prigioni añadió: “Planteamos dos vías de cara a este receso de temporada y proceso de Selección. Una vía joven que nos permita agrupar todo el talento que tenemos entre 16 y 20 años, buscar una combinación de estos jugadores y seguir con su preparación. Y qué mejor manera de cerrarlo que con un partido de preparación ante el primer equipo cuando lleguemos a Argentina”.“Santiago del Estero tiene mucha afición de básquet, con dos equipos en La Liga Nacional, y damos por descontado que estarán ahí alentando al equipo y apoyándonos. Tanto nosotros dentro de la cancha como el público fuera, creo que puede ser una muy buena combinación para conseguir el objetivo”, cerró el entrenadorEntre los convocados se encuentra una de las figuras del equipo nacional mundialista en Hungría con la U19, Lee Aaliya, Francisco Cáffaro de la Universidad de Santa Clara en Estados Unidos) los que estarán junto a Facundo Campazzo Carlos Delfino y Luca Vildoza.

🇦🇷 Esta será la Preselección Masculina rumbo al Preclasificatorio Olímpico FIBA de las Américas 🔜



🏀 El staff encabezado por Pablo Prigioni convocó a 16 jugadores



🗓 Los entrenamientos comenzarán el 15 de julio en La Nucía, Alicante



🔗 Más información: https://t.co/dKryKMXms9 pic.twitter.com/Fv6FgPEWOj — Argentina Básquet (@cabboficial) July 3, 2023

El Preclasificatorio Olímpico

Garino, uno de los jugadores que estará en la gira argentina que disputarán cinco encuentros amistosos. Foto: Prensa CAB

La Selección Argentina de básquet tendrá una preparación en el “Viejo continente” de cara al próximo Preclasificatorio Olímpico FIBA de las Américas que se va a disputar en Santiago del Estero, la Selección Argentina confirmó una gira por España y República Checa que incluirá cinco partidos amistosos.El equipo dirigido por Pablo Prigioni, de esta manera, encarará una puesta a punto de tres semanas en el Viejo Continente para luego regresar al país en la previa al torneo a disputarse del 14 al 20 de agosto en Santiago del Estero.Los entrenamientos comenzarán el sábado 15 de julio en Alicante, España con un primer grupo de jugadores, para dar comienzo oficial a la preparación el jueves 20. La Ciudad Deportiva Camilo Cano en La Nucia, Alicante, recibirá al equipo argentino completo.“Será una preparación de elite. Estaremos en un Centro deportivo de primer nivel, que reúne todas las condiciones y comodidades necesarias para entrena”, indicó el Director Deportivo de Confederación Argentina de Básquet, Andrés Pelussi,.El entrenador del seleccionado nacional ya palpita lo que será no sólo los entrenamientos, sino las convocatorias y amistosos de cara al torneo que se jugará en Santiago del Estero, previa gira europea, con los Juegos Olímpicos de París 2024 como objetivo.“Para nosotros es el torneo que nos da una plaza para disputar el año que viene la plaza para ir a los Juegos Olímpicos. La tomamos con la máxima seriedad, por la importancia que tiene. Creo que estaremos en unas instalaciones excelentes para poder hacer el trabajo y también jugar amistosos de calidad que nos puedan poner a punto para el torneo”, expresó Pablo Prigioni.La Provincia de Santiago del Estero será la sede de las Américas para el Preclasificatorio Olímpico que se jugará del 14 al 20 de agosto. De esta manera, las ciudades de Santiago del Estero y La Banda recibirán al torneo que tendrá como local al Seleccionado nacional dirigido por Pablo Prigioni y pondrá en juego un boleto al Clasificatorio Mundial del año próximo.Else disputará íntegramente en el(Santiago del Estero) mientrastendrá como sede alAmbos estadios están separados por una distancia de 10 kilómetros.. Mientras que elCalendario de partidos• Lunes 14 de agosto – Argentina vs Panamá – Estadio Ciudad -• Miércoles 16 de agosto – Argentina vs Bahamas – Estadio Ciudad• Jueves 17 de agosto – Argentina vs Cuba – Estadio CiudadLos dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. Luego, el ganador de este Preclasificatorio Olímpico conseguirá un pasaje a uno de los cuatro Clasificatorios Olímpicos FIBA a disputarse del 2 al 7 de julio de 2024.El Clasificatorio Olímpico del próximo año se disputará en cuatro zonas-sedes de seis equipos cada una, otorgando un boleto al ganador de cada una a los Juegos Olímpicos de París 2024.