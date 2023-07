"Tirando la posta", el podcast en el que jóvenes reflexionan sobre la democracia

Los jóvenes en plena grabación del podcast. / Foto: Gentileza Senaf

Formar un Centro de Estudiantes

Integrantes del(CCA) de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) grabaron por primera vez, desde su creación en 2020, el, una iniciativa de ese organismo y la agencia Télam con el propósito de "interpelar a jóvenes de todo el país" para que reflexionen sobre los 40 años de la recuperación democrática y los 10 años de la sanción de la Ley de Centros de Estudiantes.La grabación se realizó este mes en los estudios de radio de Télam ycorrespondientes a la conmemoración del décimo aniversario de la sanción de la Ley de Creación y funcionamiento de los Centros de Estudiantes N° 26.877.La Senaf es el organismo rector encargado de diseñar, elaborar e implementar políticas públicas de carácter federal e inclusivas destinadas a promover los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias.El CCA, creado en 2020, es un espacio de participación, consulta y diálogo intergeneracional, para que chicas y chicos hagan oír su voz, opinen e incidan en las políticas públicas.Está integrado por 48 consejeros y consejeras, de entre 13 y 17 años, de todas las jurisdicciones del país, que representan los intereses, demandas y propuestas de los adolescentes.Las, fueron(18) de Ciudad de Buenos Aires,(17) del partido bonaerense Malvinas Argentinas; y(17) de la localidad bonaerense Lomas de Zamora, las tres militantes y participantes de diferentes espacios políticos y estudiantiles.Asimismo, también participaron con su testimonio los consejeros(18), de Córdoba;(16), de Corrientes;(16), de Jujuy;(16), de Misiones; y(18), de Catamarca."El podcast surgió porque queríamos ver una manera de llegar a más lugares con el consejo consultivo. Los 40 años de democracia y los 10 años de la ley de centros de estudiantes nos dio el pie para que además de conocerse el consejo en sí, que se creó en pandemia y mucha gente no sabe que existe, lleguen estos temas a la mesa y se puedan abordar desde nuestra perspectiva", dijo a Télam luego de la grabación Paciaroni, quien representa también al colectivo de discapacidad e integra el consejo consultivo de adolescentes del Hospital Garrahan.Asimismo Franco, quien forma parte también la Fundación Che Pibe y preside el centro de estudiantes de la secundaria N°67 de Villa Fiorito, agregó a esta agencia: "Queremos motivar a que los y las jóvenes salgan de sus casas para ir a la escuela, al centro de estudiantes, al barrio y se acerquen a los consejeros locales".En tanto Silvero, quien también es responsable política de Ucema (Unión de Centro de Estudiantes de Malvinas Argentinas) y presidenta del Centro de Estudiantes Secundaria N°19 Ernesto Che Guevara, añadió a Télam que "sería bueno que estos podcasts generen una transformación y que ese pibe o piba que está quieto diga 'con la situación del país no puedo quedarme más sentado mirando Netflix o dormir la siesta, algo tengo que hacer, porque hay otros pibes que lo están haciendo' y que genere una movilización a nivel interno. Hay que empoderar a las juventudes y que esto realmente genere algo".En el podcast "Tirando la posta" las y los consejeros abordan dos temáticas centrales: los 40 años de democracia y los 10 años de la Ley de Centros de estudiantes, y sobre ellas profundizaron en la participación y agenda actual adolescente, y los desafíos del movimiento estudiantil."Es muy significativo que hayamos grabado el podcast en Télam porque, en general, es complicado para los pibes y pibas llegar a los medios de comunicación, nos suelen estigmatizar mucho", remarcó Silvero, y agregó que "poder 'tomar la posta' y no únicamente en los espacios territoriales, que ya los venimos desarrollando, sino hacerlo en los medios de comunicación está muy bueno, teniendo en cuenta la historia que tiene Télam. En todo lo que es público y estatal es donde verdaderamente está la voz del pueblo y celebro esta oportunidad".En tanto, Paciaroni, destacó que "genera emoción hasta dónde puede llegar el podcast" porque "que un pibe o piba que está en la otra punta del país pueda decir 'ah, mirá contaron lo que me pasa a mí', aunque sea un podcast, los va a motivar".Asimismo, Franco destacó que ésta fue "una experiencia única" porqueEntre los conceptos principales que aportaron los y las adolescentes en los episodios sobre los 40 años de democracia, se destacaron por parte de Silvero que "la política no es solamente algo de la gente grande o de los adultos, sino que es una participación natural, que viene incluida cuando nacemos y al ser parte de esta sociedad" y que "los pibes y pibas tenemos una responsabilidad muy grande como generación que es cuidar a la democracia".Además, la joven definió que "la democracia no es un proceso estático sino que se fortalece todos los días y más aún cuando las juventudes participan"Por su parte, Paciaroni indicó quey que cualquier chico o chica pueda hacerlo "sin miedo"; y Franco resaltó que "en la vida democrática no podemos faltar nosotros, las niñeces y adolescencias. Somos el presente y el futuro".A su vez, en los episodios sobre los 10 años de la ley de Centros de Estudiantes los y las consejeras contaron cómo fueron sus experiencias y los obstáculos que atravesaron para conformar los centros de estudiantes de los que participan en sus respectivas escuelas y regiones del país.Entre los puntos salientes las co-conductoras remarcaron la "autonomía de los estudiantes respecto a su participación política" y quesino que tienen que "mantener una presencia activa todos los días en el colegio haciendo festivales, torneos deportivos, escuchando a los compañeros y compañeras".En tanto, Franco, recordó que los cargos que se deben determinar en los centros son presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a general, vocero/a y encargado/a de finanzas."La presidenta se encarga con los compañeros del centro de ver las necesidades, inquietudes, propuestas y proyectos a realizar en las escuelas, lo que quieren los estudiantes, y garantizar sus derechos. El mandato es de un año y se cambia el 16 de septiembre, en conmemoración a la Noche de los Lápices", agregó.Por último, explicaron que la ley habilita la conformación de redes nacionales de centros de estudiantes y federaciones provinciales, gracias a las cuales los centros pueden "intercambiar experiencias, problemáticas y propuestas"; y concluyeron que si bien se "da un respaldo a los estudiantes, para que puedan organizarse y participar, aún falta que se aplique en distintos puntos del país".