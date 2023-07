De Mendiguren, sobre el acuerdo con el FMI: "Soy optimista con los desembolsos"

“Soy optimista con los desembolsos", expresó el secretario de Industria / Foto: Prensa

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, se mostró este lunes "optimista" respecto a que la Argentina logrará acordar con ely que los desembolsos pendientes llegarán al país.“Soy optimista con los desembolsos. Tanto el Fondo como el Gobierno norteamericano comprendieron lo que significó para la Argentina la guerra y la sequía, donde el primero nos costó unos US$ 5.000 millones y el segundo casi US$ 20.000 millones", afirmó el funcionario a radio Nacional Rock.Asimismo, de Mendiguren se refirió al pago de US$ 2.700 millones realizado la semana pasada por el Gobierno, y la decisión del ministro de Economía y precandidato presidencial por, Sergio Massa, de utilizary DEGs para evitar pagar con dólares de las reservas., expresó De Mendiguren, quien consideró que "el equipo económico de Massa muestra que nunca se dan por vencido. Se trató de una salida para no usar los dólares, pagar con los DEG y yuanes. Fue importante la creatividad para cuidar los dólares", dijo el funcionario.De cara a los pasos finales para renegociar el acuerdo vigente con el FMI, Massa determinó elcompuesta por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur, para ultimar detalles.El ministro de Economía aspira a unay que puedan adelantarse los alrededor de US$ 10.400 millones en desembolsos, que inicialmente habían sido acordados para todo el semestre.En tanto, este viernes vencen alrededor de US$ 1.200 millones con el FMI.