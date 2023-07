Télam inaugura en Tecnópolis la primera muestra 360 en la Argentina sobre los viajes del Papa

La agencia pública de noticias Télam inaugurará el próximo 15 de julio en Tecnópolis la primera muestra inmersiva en la Argentina del papa Francisco, con un, y en la que el pontífice plantea en un video inédito que "viajar juntos significa después la posibilidad de soñar juntos"."Los viajes son tener el coraje de salir de la frontera", planteó el Papa en un, durante un encuentro en el Vaticano este fin de semana."A veces nos encerramos dentro la frontera y caemos en un particularismo de la existencia, de nuestra historia, de nuestros lugares... y eso no hace bien porque uno se achica, se empobrece", analizó Francisco en el video que servirá de introducción a la muestra inmersiva, queen el marco de los eventos por el décimo aniversario de su elección como Papa.La muestra inmersiva,, ofrecerá un mapa interactivo para mostrar el pensamiento de Francisco a través de los viajes a través de los cuales ya visitó 59 países."Siempre tenemos que tener fronteras abiertas, mirar esas posibilidades. Y eso se puede hacer con la cultura, con el arte, a través de los medios de comunicación", planteó Francisco en el diálogo con Llorente , que abrirá el video interactivo que Télam ofrecerá en Tecnópolis.Para el Papa, "un viaje es hacerlo físicamente, es ir al lugar más allá de la frontera, tener el coraje de ir más allá de la frontera y encontrarse con la sorpresa de una cultura diversa, de una religiosidad diversa, de un modo de pensar diverso, que a uno lo hace madurar"."Diciéndolo en lenguaje popular, nos hace caer en la cuenta de que no somos el ombligo del mundo", agregó luego Jorge Bergoglio, elegido el 13 de marzo de 2013 como el Papa 266 de la Iglesia Católica.Para Bergoglio, "viajar es conquistar, pero no conquistar terreno como los antiguos conquistadores, sino conquistar sabiduría de otro pueblo, enriquecer la propia, conquistar horizontes más amplios y no quedarse en la cosita".En el mensaje, Francisco sostuvo además que "hay una cosa que ayuda que es muy interesante: no viajar solo"."Viajar en alguna comunidad, ya sea la familia, ya sea una social. Viajar juntos porque viajar juntos significa después la posibilidad de soñar juntos", animó."Hay un escritor latinoamericano que dice que, destacó.Viajar es soñar en comunidad, abriendo hacia el horizonte. Soñar juntos, caminar juntos, lograr conquistar espacio juntos", convocó en esa dirección.