Podoroska avanzó de ronda en Wimbledon tras ganar en su debut

Podoroska tuvo un positivo debut en Wimbledon.

La argentina Nadia Podoroska avanzó a la segunda ronda de Wimbledon con una victoria sobre la checa Tereza Martincova en tres sets, 3-6, 7-6 (5), 6-4, consumada en dos horas y 26 minutos sobre el césped de la cancha número 4 del All England Club., en la que había conseguido hasta hoy su única victoria en la Catedral del tenis."Estoy muy feliz por el triunfo ante una rival muy difícil y en una superficie a la que me pude adaptar y por suerte hacer mi juego. Ojalá pueda seguir así", dijo tras su triunfo.En la siguiente fase, la argentina jugará con la china Yue Yuan (106) o la veterana bielorrusa Victoria Azarenka (19), de 33 años, quien fue dos veces campeona de Australia (2012 y 2013), tres veces finalista del US Open (2012, 2013 y 2020) y semifinalista en Wimbledon 2012 y 2013.tras llegar hasta la segunda vuelta en el Abierto de Australia y Roland Garros.