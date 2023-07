Pedro Cachín desafía el reinado de Djokovic en la apertura de Wimbledon

Djokovic has an eye on more history... 👁️ #Wimbledon | @Barclays pic.twitter.com/slxUJ2Qv1n

Partidos a seguir | Día 1⃣



🇷🇸Djokovic vs 🇦🇷Cachin

🇦🇷Báez vs 🇨🇱Barrios

🇵🇪Varillas vs 🇮🇹Musetti

🇦🇷Schwartzman vs 🇷🇸Kecmanovic

🇨🇴Galán vs 🇯🇵Nishioka

🇦🇷JM. Cerúndolo vs 🇮🇹Sinner

🇪🇸Munar vs 🇺🇸Isner

🇪🇸Ramos vs 🇵🇱Hurkacz

🇪🇸Bautista vs Safiullin

🇪🇸Zapata vs 🇦🇷Etcheverry#Wimbledon