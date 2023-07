Scioli se sumará al ministerio de Economía para reforzar la política internacional

"Asesor Especial para la Agenda Internacional del Ministerio" será el cargo en que se integrará el hoy embajador. Foto: Prensa.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se incorporará como "Asesor Especial para la Agenda Internacional" del Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa y "sumará su experiencia para fortalecer una estrategia de diplomacia económica para la Argentina", según consignó este domingo un portavoz del Palacio de Hacienda.El nombramiento de Scioli será ad honorem y permitirá "reforzar la dimensión política internacional del Ministerio", argumentaron los voceros de la cartera económicaScioli será designado como "Asesor Especial para la Agenda Internacional del Ministerio", y tendrá la misión de "contribuir con acciones y propuestas a posicionar a la República Argentina en el contexto internacional mediante sus factores diferenciales, como los sectores productivos y de servicios, el talento nacional, la cultura y los destinos turísticos", agregaron.En diálogo con C5N, el embajador afirmó que pensando en las próximas elecciones y "luego de haberse encontrado una formula de síntesis quiero poner a disposición mi experiencia porque el gran objetivo que tiene Massa como candidato a Presidente es aumentar las exportaciones y llevar inversión en sectores estratégicos de la economía mundial"."Cuando algunos insisten en el camino del ajuste yo estoy convencido de que la solución de la Argentina llega de la mano del desarrollo productivo y el país tiene con qué", auguró Scioli. Y agregó: "No creo que esto se solucione volviendo a viejas recetas del pasado sino que hay que avanzar".Scioli manifestó que si bien como embajador en Brasil "nunca dejé de tener contacto con el equipo de Sergio Massa", luego de que se decidiera a bajar su precandidatura presidencial "no puedo ser indiferente a este momento crucial del país".Afirmó además que "yo tengo que ser coherente con las ideas que vengo sosteniendo de hace un tiempo y lo que está en disputa en esta elección"."Tenemos una misión comercial muy potente profundizando las inversiones y promoviendo exportaciones para conseguir dólares en pos del objetivo que se ha propuesto Massa como candidato que es encauzar al país", aseguró Scioli.Sostuvo que de lograrse esas metas "en un tiempo vamos a poder sacarnos al Fondo Monetario Internacional (FMI) de encima, como lo hicimos con Néstor Kirchner cuando tuve el honor de acompañarlo" como vicepresidente.Luego de que Massa lo recibiera en su ministerio la semana pasada, Scioli advirtió que "no es solo la foto y la visita del otro día, sino las charlas que venimos sosteniendo", y aprovechó para agradecer "profundamente a toda la gente que militó y me acompañó" durante su campaña."Estoy convencido -dijo- que ellos van a coincidir que hay que poner el hombro porque lo que está en juego es la enorme perspectiva que tiene el país"."Desde este lugar aporto mi experiencia y me sumo a una tarea titánica. El país está en movimiento y hay que seguir avanzando", finalizó.Según se informó desde la cartera económica, Scioli tendrá como labor la de "involucrar a los distintos protagonistas de la realidad nacional que puedan hacer un aporte, para consolidar el objetivo de lograr que haya Más Argentina en el mundo y más mundo en la Argentina, enfatizando especialmente las iniciativas que tiendan a la generación de divisas mediante el aumento sostenido de las exportaciones y el fomento de inversiones externas directas para consolidar el crecimiento nacional con estabilidad y distribución equitativa de los ingresos".Scioli se encuentra a cargo de la delegación diplomática argentina en Brasilia, se había presentado inicialmente como precandidato presidencial por Unión por la Patria pero, tras las negociaciones internas de la coalición oficialista, declinó su postulación, al tiempo que se decidió que el ministro Massa junto con el jefe de Gabinete Nacional, Agustín Rossi, fueron designados como candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, en la fórmula que liderará la estructura del peronismo.