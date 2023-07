López Obrador, en el quinto año de su elección: "fortalecimos el mercado interno"

"Nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias": López Obrador. Foto: Twitter.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el quinto año de su triunfo electoral con un multitudinario acto donde destacó logros económicos y sociales como la apreciación de la moneda, ayudas a sectores pobres y avances en autosuficiencia energética.Ante decenas de miles de simpatizantes que colmaron ayer el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México, López Obrador dijo que el peso mexicano es la moneda que más se fortaleció en el mundo con relación al dólar y que la deuda pública no creció pese a turbulencias globales como la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania."Nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno", subrayó el líder del partido de izquierda Morena, electo el 1 de julio de 2018.El peso se ha apreciado un 13,6% en lo que va del año, según datos de Banco de México, el banco central, mientras la deuda pública representa 45,4% del Producto Interno Bruto (PIB) frente al 44,9% de 2018, al inicio del actual Gobierno.López Obrador resaltó además los masivos planes de apoyo social y de entrega de dinero implementados durante su gobierno, destacando que actualmente "llega de manera directa a 30 millones de hogares cuando menos un programa de bienestar".En tal sentido, adelantó que en enero próximo la pensión para adultos mayores aumentará 25%.Destacó también el rescate de las compañías estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dos pilares en su agenda de gobierno que ha buscado devolver al Estado la rectoría del sector energético, por considerarlo un baluarte de soberanía.En el caso de la CFE, aseguró que este año "pasará de producir 38% a 51% de la demanda nacional" de electricidad, además de comprometer para el final de su mandato la construcción de 13 plantas eléctricas y la modernización de 20 hidroeléctricas."Antes de irnos vamos a lograr la autosuficiencia energética", afirmó López Obrador, informó la agencia de noticias AFP.Sobre el combate al narcotráfico y la inseguridad, un gran pendiente del Gobierno de la llamada "cuarta transformación", el mandatario aseguró que en su mandato no se ordenan masacres ni torturas, ni se tolera la violación de derechos humanos."Tampoco existe hoy en México un narco-Estado, como lo padecimos", agregó López Obrador. México registra más de 350.000 asesinatos, la mayoría atribuidos a los cárteles del narcotráfico, desde el lanzamiento de una polémica estrategia militar antidrogas en diciembre de 2006.El mandato presidencial en México dura seis años y no existe posibilidad de reelección de ningún tipo. El 2 de junio de 2024 , México elegirá presidente y renovará los 500 asientos de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, la tercera parte de los gobernadores de los estados y casi el 80% de las alcaldías.