El Gobierno busca dar tranquilidad pero Macron convocó a su gabinete de urgencia

Siguen las protestas en varias ciudades francesas por el crimen de un joven a manos de la Policía. Foto: AFP

Por la ola de violencia, Macron reunió a su gabinete de urgencia. Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

El pedido de la familia de Nahel

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este domingo de urgencia con su gabinete y pactó encuentros con parlamentarios y alcaldes para las próximas 48 horas, pese a que el gobierno dijo que el nivel de violencia estaba disminuyendo después de que la quinta noche consecutiva de disturbios por la muerte de un adolescente a manos de la policía dejara el sábado, otra vez, más de 700 detenidos; ypor la noche, hasta las 23.30 (las 18.30 en la Argentina),que eltras las manifestaciones contra laque impuso por decreto, sin pasaje parlamentario, aunque con el aval de la justicia constitucional.Este domingo mantuvo una reunión de urgencia, que no estaba incluida en la agenda presidencial,tras la muerte de un adolescente por un disparo de un policía en Nanterre el martes.La cita fue un "punto de situación" para tener una "actualización de la situación", según fuentes del Elíseo citadas por medios franceses., anunció un asistente a la reunión, según la agencia de noticias AFP., agregó la misma fuente.Entre los asistentes a la reunión de urgencia de parte del gabinete estuvieron el ministro del Interior, Gérald Darmanin, y el de Justicia, Éric Dupont-Moretti, según la agencia de noticias Europa Press.en las principales ciudades del país desde hace cinco días.en medio de un gran despliegue de seguridad para sofocar la peor ola de agitación social en años, otro desafío a la autoridad de Macron y que volvió a reflejar un hondo descontento en barrios pobres afectados por la discriminación y la falta de oportunidades.Uno de los incidentes más graves ocurrió en una localidad en los suburbios de París,y provocó un incendio.La esposa y uno de los dos hijos pequeños del alcalde resultaron levemente heridos y Jeanbrun, que estaba en la municipalidad, denunció un "intento de asesinato".Según la Fiscalía de París, que es la fiscalía general de Francia, los primeros indicios apuntaban a que "En señal de solidaridad, la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF) convocó este domingo a una protesta para este lunes frente a las municipalidades del país, afirmó el alcalde de la ciudad de Cannes, David Lisnard.Lisnard dijo al canal TF1 que la asociación invitaba a la ciudadanía a sumarse., la cantidad más alta desde el martes."Noche más tranquila gracias a la acción decidida de las fuerzas del orden", dijo anoche Darmanin en Twitter.Pese a ello, unosdijo la cartera de Interior en su parte diario.Por segunda noche consecutiva, el ministrocon refuerzos en la sureña Marsella y en Lyon, en el centro este, las principales ciudades afectadas el día anterior por enfrentamientos, destrucciones y saqueos.La ola de violencia se desató porLa violencia en Francia, que será sede este año del Mundial de Rugby y en 2024 de los Juegos Olímpicos, preocupa en el extranjero.El consulado de China en Marsella pidió a los ciudadanos que estén "atentos y tengan precaución" después de que medios estatales informaran que lanzaron piedras contra un colectivo que transportaba a turistas chinos en esa ciudad.una consideración que el Gobierno estimó "totalmente infundadas".En París, la policía desplegó un importante dispositivo en la avenida de los Campos Elíseos, donde las vidrieras de los comercios estaban protegidas con tablones de madera y se veían grupos de jóvenes bajo la atenta mirada de los agentes.En un intento por frenar la espiral de violencia, muchos municipios, en particular en la región de París, impusieron un toque de queda y prohibieron la circulación de colectivos y tranvías a partir de las 21.cerca de París, en presencia de su madre, su abuela y cientos de personas, en una ceremonia "muy tranquila".La abuela de Nahel llamó este domingo a la calma tras cinco noches de protestas.identificada como Nadia, en una conversación con la televisora Bfmtv.Dijo también que estaba "cansada" de la crisis e indicó que la situación era todavía peor para su hija, la madre de Nahel, a la que "ya no le queda vida", lamentó.Tambien este domingo,"Apoyo a la familia del policía de Nanterre, Florian M. que ha hecho su trabajo y que ahora está pagando un alto precio. ¡Apóyalo masivamente y apoya a nuestra policía!", señala la petición, iniciada por el periodista de extrema derecha Jean Messiha.