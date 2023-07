La historia de los refranes: "Hoy por tí, mañana por mí"

Hoy por tí, mañana por mí

"Hoy por tí, mañana por mí" (Serrat y Sabina) VER VIDEO

Cuando hay dos en juego no hay mejor victoria que un buen empate: ganan ambos. La frase nos recuerda eso.. Pero los refranólogos profesionales coinciden en que lo encontramos por primera vez en el siglo XVI… ¿Y dónde? ¡En El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, dónde iba a ser!Este dicho popular está basado en los valores de la amistad, la solidaridad, y la re-ci-pro-ci-dad. Porque siempre está bien ayudarse y complacerse unos a otros. Lo que está menos bien es olvidar que es natural la correspondencia… ¡Y sí! Quien invoca el uso de “Hoy por tí, mañana por mí”,, y ante la pregunta amable del ayudado: “¿Cómo pagarte todo esto?”, el buen amigo manda el “Hoy por tí, mañana por mí”, como queriendo decirle “No te preocupes, ya me vas a corresponder de ser necesario”…Y entrelíneas, en algunos casos podrá leerse “Y si no, yo te voy a hacer acordar”… ¡Claro! Porque, pero no habla del pago de los favores, más bien le quita importancia al favor hecho, se refiere más a la solidaridad mutua y el intercambio de valores, dando por entendido que en una situación análoga la otra persona también nos ayudará en el futuro… Y si no lo hace, ya se va a encargar Dios, o quien corresponda, de“La orquesta del Titanic” se llamó el disco que Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina compusieron y grabaron conjuntamente en 2010. “Hoy por tí, mañana por mí” se llamaba uno de sus once temas… ¿Quién de los dos se lo diría al otro?