"Larreta y Bullrich defienden a los que más tienen y una Argentina para pocos"

El secretario gremial de la CGT, dirigente del sindicato mecánico (Smata) y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Mario "Paco" Manrique afirmó hoy que los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) "proponen la postergación del bienestar social para el pueblo, son los representantes que defienden los intereses de los que más tienen".El gremialista destacó que las prioridades para la campaña electoral del oficialismo "serán resolver los problemas de la gente y para eso el cómo resolver la deuda" con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Un trabajador no puede votar a la derecha, porque se estaría pegando un tiro en el pie. Puedo entender que esté enojado por cosas que no se hicieron en este años, y su voto puede ir para los compañeros de la izquierda. Ahora, votar a la derecha o no ir a votar, no: esos errores no se pueden cometer", dijo Manrique en una entrevista con la Agencia Télam.El peronismo, como en todas las campañas, va a ser el actor fundamental; somos la fuerza política más representativa el país y obviamente formamos parte de una coalición política, así que desde nuestro frente político tenemos que comenzar ya a hablar de cara a la gente, presentando un proyecto de Gobierno, asumir el compromiso de los contratos sociales que lamentablemente con este Gobierno no pudimos cumplir por distintas circunstancias y centrarnos en que la competencia no es entre nosotros: la competencia es contra el otro modelo que quiere un país para pocos, es el modelo que propone la derecha y Juntos por el Cambio (JXC).Ellos están siendo muy claros al decir que vienen por la destrucción del peronismo, hablan de exterminar al kirchnerismo, y lo que están diciendo es que quieren borrar de la faz de la tierra al peronismo y con ello la muerte de los derechos de los trabajadores. Lo que tenemos que hacer nosotros es una campaña muy fuerte, hablar en los barrios y en las fábricas con los compañeros y las compañeras que hoy, por la situación social están sufriendo mucho, porque muchos no llegan a fin de mes y tienen la heladera vacía; un trabajador que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las ocho de la noche la está galgueando a más no poder. A esos compañeros hay que hablarles y decirles que tengan confianza, que vamos a ser capaces, que vamos a dar vueltas las cosas, es algo que cuesta pero hay que hacerlo. Pero además no hay que hacer campaña por Twitter; hay que recorrer los barrios, las fábricas y hablarle a la gente diciendo las cosas que no pudimos hacer y el cómo lo vamos a resolver a partir de diciembre.Están el macrismo y las distintas versiones de la derecha, que ya sabemos lo que son. No solo es el macrismo, es como un combo: el macrismo, la Justicia, sectores de la prensa, a través de los medios hegemónicos; son las herramientas de lo que nos acostumbramos a decir que son los dueños de la Argentina. Y yo a eso me resisto y contra eso voy a luchar. Los dueños de la Argentina son los argentinos, el pueblo; no pueden ser 10 o 15 personas que acumulan las riquezas, te marcan la cancha económicamente. Esta es una de las grandes peleas que vamos a tener que dar para alcanzar el equilibrio social que se merece esta nación y la tenemos que dar con coraje, con capacidad y con fuerza política y esa fuerza te da las urnas en las elecciones.Rodríguez Larreta y Bullrich significan para el pueblo la postergación del bienestar social, de la justicia social, de la distribución equitativa de la riqueza; son dos personas que defienden los intereses de los que más tienen, de los privilegiados. Ellos son los que defienden terminar con las paritarias y con el salario, volver a la flexibilización laboral que esclaviza al trabajador; significan la pérdida de derechos para el pueblo, en definitiva quieren una Argentina para pocos.Ya no es más la discusión de la grieta, esto ya es la lucha de clases: nosotros somos los morochos, marrones, para no decirnos que somos los negros, que pretendemos vivir bien y por querer vivir bien y con derechos sociales, somos los que trabamos el progreso en la Argentina, dicen ellos.Hay que resolver los problemas del pueblo y para eso hay que solucionar el problema de la deuda que dejó el macrismo. El próximo Gobierno deberá armar otra ingeniería de pago de esa deuda que no nos impida crecer y que ese crecimiento sea para todos y no solo para una parte de la sociedad. Acá nadie quiere que los empresarios pierdan plata, pero tampoco es justo que se la lleven toda ellos y el pueblo la mire pasar...Así es, los muertos no pagan, entonces yo creo que eso Massa lo tiene claro, creo que está trabajando en esa dirección; el acuerdo con China ha favorecido mucho, porque no dio posibilidades de más reservas. Massa no es un descolgado, no toca de oído, es un hombre inteligente, que sabe lo que hace.Hoy tenemos que estar, calculo que será en los días de la semana que viene, sentarnos y diseñar la campaña. Pero creo que por sobre todas las cosas, hay que corregir el error de no haber institucionalizado nuestro frente político. El frente político, hoy Unión por la Patria (UxP), lo tenemos que institucionalizar, en una mesa donde estén las referencias de cada espacio político debatiendo y discutiendo las políticas que vamos a llevar adelante; esto es algo que le da fuerza y es muy saludable para nuestro espacio político.La CGT debe recuperar su esencia. El movimiento obrero debe ser parte de todas estas discusiones también. Ser parte con una personalidad fuerte, con identidad propia. El movimiento obrero debe tener un compromiso muy fuerte y activo, el compromiso que la hora demanda; debe ser un actor principal en todo lo que viene, porque si queremos lograr consensos sociales, económicos, para crear empleo, para controlar la inflación y todo lo que hace a los trabajadores, tenemos que tener un programa propio, compartirlo y debatirlo en cada mesa de decisión y en todo el país.Creo que el peronismo, con un frente político institucionalizado en el Gobierno, deberá enfrentar grandes ejes que hacen al salario de los trabajadores y la comida de la gente. Para eso, deberá atacar la deuda externa, para tener una tranquilidad económica. La otra gran batalla es la reforma del Poder Judicial, porque estamos en manos de cuatro delincuentes, organizados en una asociación ilícita. Y el otro eje creo que la defensa de políticas que permitan una justa distribución de la riqueza en todo el país, entre otras.Mi función, si el pueblo me elige, será evitar por todos los medios que se tomen medidas que perjudiquen a los trabajadores. Tener un contacto permanente con los sindicatos. Mi representación en el Congreso es de los laburantes y me debo a ellos y trataré de impulsar todo tipo de leyes en defensa de los intereses de los argentinos, las argentinas, o sea los intereses del pueblo.