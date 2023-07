Cientos de personas pidieron "Justicia por Cecilia" en el puente entre Chaco y Corrientes

Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, encabeza la marcha para pedir justicia por el femicidio de su hija ocurrido hace un mes / Pablo Caprarulo.

El reclamo reunió a cientos de personas y fue custodiado por Gendarmería Nacional para evitar distrubios / Foto: Pablo Caprarulo

Gloria Romero, junto a familiares y representantes de Madres del Dolor, anunció que buscará apoyo internacional para esclarecer el femicidio / Foto: Pablo Capraruolo.

al cumplirse un mes de su desaparición y femicidio, por el que quedaron bajo prisión preventiva su exmarido, César Sena, sus exsuegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y cuatro colaboradores de la familiaEn tanto, la madre de la víctimapara urgir el esclarecimiento del caso.no voy a cortar rutas, las cosas se van a hacer bien, donde no haya que romper nada porque no voy a ser violenta, pero no tengo miedo, aunque me vengan a amenazar porque acá hay una mamá que tiene huevos”, dijo este domingo Gloria Romero en diálogo con la prensa.A su vez, Gloria profundizó el pedido a los imputados,, para que den indicios sobre el destino final de la mujer.nos tienen que entregar algo”, suplicó.Luego, la mujer reclamó que las viviendas sociales que se construyen en la ciudad chaqueña de Resistencia, en el marco de políticas estatales instrumentadas por la fundación que maneja Emerenciano Sena,y pidió que la organización sea retirada de la obra.y les lavaron las cabezas, pero esas casas tienen que pasar a sus dueños porque no puede ser que los tengan como rehenes diciéndoles ´si no hacés lo que yo te digo te saco la casa´; nunca son propietarios”, indicó la madre de Cecilia Strzyzowsky.“Si el gobernador –dijo- quiere hacer Justicia,exigió la mujer, que cerró la jornada con una convocatoria abierta a un festival popular que se organiza para el día del cumpleaños de Cecilia, el 3 de agosto, en la ciudad de Resistencia.Las declaraciones de Gloriaubicado en la cabecera del lado chaqueño del viaducto que atraviesa el río Paraná, luego de finalizar el "abrazo simbólico" realizado en el puente interprovincial General Belgrano.En ese lugar,se unieron en el medio del puente a las 16, con banderas argentinas y telas de color rosa, símbolo de este reclamo.La concentración,, hora desde la que, tanto en Chaco como en Corrientes, comenzaron a reunirse familiares y amigos, así como público en general y organizaciones que reúnen a víctimas de hechos de violencia.Al mismo tiempo que los manifestantes circularon desde ambos extremos por las pasarelas peatonales del puente, un vehículo con sonido desde el Chaco llegó a la avenida costanera de Corrientes,La manifestación se concretó sin cortar el tránsito,y una custodia vial de la Gendarmería Nacional (GNA).También entre los presentes estuvieronque nuclea a familiares de víctimas, con el objetivo de acompañar a la familia de Cecilia., dijo la madre del dolor Bernarda Benítez, cuyo hijo, Ariel Frutos, desapareció en Ezeiza en marzo del 2015.Por su parte, Florencia Villa, madre de Federico Romero,aportó: “Los familiares de víctimas de diversos lugares nos damos un abrazo fraterno con Gloria por ese dolor que llevamos en el alma y con el que podemos decir ´acá estoy´, porque nos hacemos más fuertes unidas reclamando justicia”.En ese sentido, Villa opinó en sintonía con las declaraciones de Gloria Romero al señalar queAdemás, pasaron por el escenario principal del actocuya hija permanece desaparecida hace un año, así como Karina Silguero, hermana de Sandra Silguero, asesinada en Corrientes de más de 100 puñaladas en 2015 y por cuyo crimen está señalado como autor su expareja, Daniel Borlicher, quien permanece prófugo.Tanto la pareja como el exesposo de la víctima, César Sena,y desaparición de la mujer.por homicidio premeditado triplemente calificado: por el vínculo, por femicidio y por el concurso de dos o más personas y a sus padres los acusan de homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas.También fueron detenidos