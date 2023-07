Daniel Brión lucha por obtener justicia por su padre, un fusilado de José León Suárez

Foto: Gentileza Daniel Brión

"Para asesinarlos los llevaron a un basural a las tres de la mañana en medio de una helada terrible, de esas que escarchan el agua de los cordones. Los hicieron bajar para que corran y les tiraron por la espalda" Daniel Brión

Tras la balacera, Mario Brión, de 33 años, murió asesinado junto a sus compañeros Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Vicente Rodríguez en los basurales de José León Suárez, partido de San Martín

Carta de Susana Valle. / Foto: Gentileza Daniel Brión

"Mi madre vivió presa del terror que le impusieron. Después de que mataron a mi padre recibíamos llamados telefónicos donde nos decían que nos iban a poner una bomba en la casa de mis abuelos en Núñez" Daniel Brión

Foto: Gentileza Daniel Brión

Daniel Brión

El "juicio por la verdad"

"Si se dicta que son crímenes de lesa humanidad, espero en lo profundo de mi corazón, que se le quite el nombre de Aramburu a varios espacios públicos, porque estaríamos hablando de un criminal responsable de delitos de lesa humanidad" Daniel Brión

escritor e hijo de, víctima de los, aseguró que sintió "una gran satisfacción" tras haber declarado en el "juicio por la verdad" en los tribunales federales de San Martín por esos crímenes perpetrados por la dictadura cívico militar encabezada porque derrocó aDaniel, que tenía solo cuatro años cuando su padre fue ejecutado, evocó en un diálogo con Télam las alternativas de la, y la posterior, cuando era sofocada una rebelión militar que buscaba reponer en el gobierno a Perón, derrocado un año atrás."Para asesinarlos los llevaron a un basural a las tres de la mañana en medio de una helada terrible, de esas que escarchan el agua de los cordones. Los hicieron bajar para que corran y les tiraron por la espalda", reconstruyó Brión, quien tras una profusa investigación, y Brión cuestiona desde el vamos que se designe a las víctimas de ese crimen colectivo como "los fusilados del '56", al objetar cualquier posible argumento de legalidad para justificar aquel crimen colectivo."Para algunos podría sonar como un castigo legal" en función de por la Ley Marcial -decretada por el gobierno de Aramburu con posterioridad a la captura de los luego fusilados- cuando en realidadTras la balacera, Mario Brión, de 33 años, murió asesinado junto a sus compañeros Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Vicente Rodríguez en los basurales de José León Suárez, partido de San Martín.y salvar sus vidas.Daniel Brión enfatizó que este operativo fue parte del plan represivo que llevó adelante la autodenominada "Revolución Libertadora" para sofocar al "Movimiento de Recuperación Nacional del 9 de Junio" -como se conoció al levantamiento encabezado por los generales del Ejército Juan José Valle y Raúl Tanco- que "intentó reponer democráticamente a Juan Domingo Perón en el poder y recuperar la vigencia de la Constitución y la soberanía popular".Efectivamente, la dictadura de Aramburu inició aquel 9 de junio una represión que sólo en tres días produjo los asesinatos de 18 militares y 13 civiles."Después de negarle todo tipo de información le permitieron a mi madre retirar el cuerpo de mi padre del Hospital Eva Perón de San Martín, con la condición de que podía ir una sola persona. Lo trasladaron en un Rastrojero (tradicional vehículo utilitario), no se permitió cortejo ni flores", detalló Daniel.Brión rememoró además que, una situación que se extendería por años."Mi madre vivió presa del terror que le impusieron. Después de que mataron a mi padre recibíamos llamados telefónicos donde nos decían que nos iban a poner una bomba en la casa de mis abuelos en Núñez (barrio de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires), donde nos fuimos a vivir o que me iban a matar a mí", contó Brión.las fuerzas bajo órdenes de la dictadura de Aramburu."Después de los asesinatos invadieron nuestra casa, se llevaron recuerdos, fotos", contó Brión con una mezcla de ironía e impotencia.hacia otro sector de la política y manteniéndose "siempre del mismo lado"."Me acuerdo perfectamente de lo que hice desde niño hasta mis actuales 71 años. Tener memoria para mí es una suerte y para otros una desgracia".(FW)"Me acuerdo perfectamente de lo que hice desde niño hasta mis actuales 71 años. Tener memoria para mí es una suerte y para otros una desgracia"FW)A modo de ejemplo, rememoró cómo de pequeño lo pasaban a buscar compañeros de la Resistencia Peronista y llevaba debajo de su pulóver o camisa "alguna carta o mensaje que mandaba el General (Perón desde el exilio) y que "había que llevar a algún lado", donde la aguardaban otros militantes que se encontraban clandestinos durante los tiempos de la Resistencia y la proscripción"Me dejaban en una esquina. Yo dejaba esa correspondencia de la Resistencia en la dirección señalada y luego seguía caminando hasta la otra cuadra donde me esperaban, me subía al auto y me iba", memoró con nitidez.Brión siguió, dijo, "los pasos de su viejo" a quien recuerda como "un férreo defensor de los derechos de los trabajadores" que se alineó "fervorosamente a la causa peronista de justicia social".Con esa vocación, Mario trabajó "por militancia y no por un sueldo o contrato" en la Fundación Eva Perón durante el primer y segundo gobierno de Perón, remarcó Daniel sobre su padre con un dejo de sincera emoción.Luego de 67 años, tanto Brión como otros familiares de las víctimas y sobrevivientes están declarando por primera vez ante la justicia durante la etapa que está llevando a cabo el Juzgado Federal 2 de San Martín, a cargo de la magistrada, que instruye elTras declarar el miércoles pasado durante más de dos horas y aportar su libro como prueba documental en la causa,por llevar adelante este proceso judicial.También se mostró agradecido con la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, impulsora y querellante en este juicio, y por "el acompañamiento y la lucha conjunta" que libraron sus integrantes para que los fusilamientos de José León Suárez sean declarados como delitos de lesa humanidad."Si se dicta que son crímenes de lesa humanidad, espero en lo profundo de mi corazón, que se le quite el nombre de Aramburu a varios espacios públicos, porque estaríamos hablando de un criminal responsable de delitos de lesa humanidad", expuso Brión sobre sus expectativas.En medio de jornadas tan movilizadoras, Brión reseña las palabras del célebre filósofo inglésquien escribió quey sostuvo que eso "es lo que hicieron todas las dictaduras posteriores a la de 1955"."Si a la dictadura cívico militar del 55, que fue el huevo de la serpiente de donde surgieron todas las demás, se le hubieran aplicado las leyes que correspondía cuando se retomaron las democracias, no habrían desparecido 30 mil compañeros", enfatizó., hija del sobreviviente Reinaldo Benavídez.