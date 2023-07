Los Centros de Estudiantes dicen que tienen trabas para ser escuchados

En el país hay 2629 Centros de Estudiantes, de los cuales 970 están en la provincia de Buenos Aires y sólo 70, en Caba.

La mayor cantidad de centros de estudiantes se concentra en la Provincia de Buenos Aires con 970 y le siguen Entre Ríos con 208, Corrientes con 164, Chaco con 163 y Santa Fe con 150, según el programa Participar

"Si bien la consideran una victoria, la ley "no siempre se cumple eficazmente", declararon presidentes de CE consultados por Télam.

La ley de Centros de Estudiantes aplica a instituciones públicas de nivel secundario, de educación superior y establecimientos de modalidad de adultos, incluyendo formación profesional de gestión estatal y privada, cooperativa y/o social.

A diez años de la sanción de la Ley nacional 26.877 de Centros de Estudiantes, que se cumplen este lunes, referentes estudiantiles de distintos puntos del país advirtieron que "aún falta" para que se cumpla "eficazmente" la norma que ampara sus derechos y advirtieron que "muchas veces" no son escuchados.(CE), informaron a Télam desde el programade la Dirección de Articulación con la Sociedad Civil del Ministerio de Educación, en base el último relevamiento realizado el año pasado.La ley prevé que las autoridades educativas de todo el país deben reconocer a los CE "como órganos democráticos de representación estudiantil", además de "promover la participación y garantizar las condiciones institucionales" para su funcionamiento.La norma "produjo una revolución" porque significó que, resaltó a Télam, integrante de la(ReNaCe) y de la Federación Provincial de Estudiantes Secundarios, al recordar que "la organización estudiantil ya existía" y "preparó las circunstancias para que la dirigencia política tome la decisión de dar la ley".Por su parte,, que es secretaria del CE del colegio universitario central de esa provincia, explicó a esta agencia que la norma "hizo que los CE pasaran de ser un privilegio a ser un derecho, al dejar de depender de si tenemos directivos 'buena onda'".No obstante, en la actualidad "hay pibes que no conocen la ley y, si la conocen y tienen ganas de armar un centro, cuesta muchísimo", agregó la joven que también integra la Federación de Estudiantes Secundarios (FES)."La ley no fue la única lucha que se ganó, también estuvo la del boleto estudiantil, el voto joven, que fueron banderas de les estudiantes y hoy son derechos", reivindicó a TélamEntre las provincias que menos CE tienen están La Rioja, con 10, y Santiago del Estero, con 15. Asimismo, Córdoba, Formosa y La Pampa cuentan con 80, respectivamente; Ciudad de Buenos Aires con 70; Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán con 60 cada una. En tanto, las provincias restantes cuentan con entre 30 y 50 centros de estudiantes cada una.Si bien la consideran una victoria,, apuntó Schujman y explicó que "no es extraño escuchar que en las distintas escuelas no se permite actuar al centro, pasando por alto los derechos de sus integrantes". La alumna rosarina también advirtió que "se pierden garantías cuando se elevan -las relaciones- a lo ministerial", instancia donde se encuentran con "imposibilidad de diálogo, siendo ignorados o pasados por alto por nuestra condición de estudiantes".Asimismo, el contexto se complejiza porque, alertó a Télam el presidente del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior Nro. 11 "Dr. Ricardo Levene", ubicada en el barrio porteño Parque Patricios,, quien integra la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios (MeFeCes).Y lamentó que muchos estudiantes "recurren a distintos movimientos extremistas que terminan haciendo daño a la propia escuela pública". Al mismo tiempo, el joven sostuvo que las y los chicos que militan en el CE tienen "el estigma de la sociedad que los pone como 'rebeldes sin causa' o 'militantes de la vagancia', cuando es todo lo contrario: somos pibes que queremos estudiar en buenas condiciones".Al respecto, Quiroga apuntó queni a agruparse por objetivos colectivos", pero, en este tiempo, "hubo un cambio total" porque "nos falta rebeldía, estamos sumidos en una ola de individualismo"."Hoy los pibes/as no entienden a la política como una herramienta y ése es el principal problema", resaltó la estudiante mendocina.Sin embargo, agregó el estudiante porteño, si no existiera la, los militantes estudiantiles "hubieran estado aún más estigmatizados".En la misma línea,"es estigmatizada por los medios hegemónicos de comunicación y grupos reaccionarios de derecha, no solo en Argentina, sino también en Brasil y Chile"."Molesta que seamos jóvenes que no estamos diciendo que nos queremos ir del país, sino que queremos ponerle el pecho y sacarlo adelante", consideró la joven bonaerense, quien tambiény es responsable política de la Unión de Centro de Estudiantes de Malvinas Argentinas (Ucema).organizada a través de los centros. En algunas, se trata de leyes provinciales y en otras de resoluciones, explicaron desde el programa Participar."Si bien está la ley en todas las provincias, no todas la cumplen muy bien, como pasa en CABA, que la distorsionan y el Ministerio de Educación -porteño- está constantemente tratando de despolitizar a los estudiantes", aclaró Asís.En ese punto,, dijo a Télam que los centros son importantes porque "son intermediarios entre las necesidades de los alumnos y los profesores y directivos, e incluso con el Ministerio de Educación". Y subrayó: "Lo que hacemos es política, estudiantil, del colegio donde fuimos votados democráticamente y donde ponemos en práctica las ideas que tenemos para hacer una mejor escuela, sirven para defender los derechos de cada chico y chica de la institución, para poder estudiar en un edificio digno, que no se esté cayendo a pedazos"."La ley nos posiciona como protagonistas de la escuela", sumó Silvero. No obstante, la joven bonaerense señaló que a esta ley "le falta reforzar la participación política partidaria para que puedan discutir ampliamente sobre las decisiones políticas a nivel nacional".Y para Quiroga, estudiante de Mendoza, e, como una guía para gestionarlo, que no es tarea menor y el Estado debe acompañar".