Outsiders: el fenómeno de ingresar y pensar la política desde afuera

Mario Markic, Marcela Pagano, Maximiliano Guerra, Mempo Giardinelli yGuillermo Favale son algunas de las precandidaduras que en esta elección sorprendieron en las listas.

"Hay un imaginario de que la política argentina no funciona como debería funcionar y por eso emergen actores por fuera de estas estructuras" Sebastián Mauro

Los que vienen de afuera

Una moda de los ´90

"Los partidos políticos encuentran en estos 'outsiders' la posibilidad de evitar trasladar automáticamente esa visión negativa sobre la política a su performance electoral" Gastón Mutti

Distintas fuerzas partidarias apelaron este año a la incorporación en sus listas de "outsiders" o famosos, en lo que algunos analistas consideran un atajo frente al prejuicio de que "la política argentina no funciona", una estrategia que pretende salvar distancias con sectores menos politizados o desencantados con la dirigencia.Así opinaron varios politólogos consultados por Télam sobre laEn estos comicios, una vez más, hubo partidos que aplicaron una fórmula nacida a finales de los 80 con la pretensión deEsa falla en la representación política, que tuvo su mayor expresión popular en elderivado de una grave crisis económica, social e institucional del 2001, parece tomar fuerza, más de dos décadas después, producto de lo que la vicepresidenta"En los últimos 30 años hay una idea, un imaginario, de que la política argentina no funciona como debería funcionar y, por eso emergen actores por fuera de estas estructuras, con un discurso que tiene mucha llegada cuando la sociedad se encuentra menos satisfecha", opinó en diálogo con Télam el politólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA,, y decide ingresar a un proceso electoral en particular.Lo curioso es que,especto al sistema de partidos y rechazan los estamentos de representación institucional para los que se proponen.Por eso, también muy presentes en Juntos por el Cambio (JxC).Muchas 'figuras' se anotaron para competir este año por cargos en el Congreso, en la Legislatura porteña, en intendencias y en la gobernación de Santa Cruz y, entre ellas, buena parte de los partidos políticos impulsa a periodistas.Este año, algunos, quien se propone como candidato a gobernador de Santa Cruz, apadrinado por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y por el diputado nacional Cristian Ritondo.Tambiénaceptó el convite de Milei para competir por una banca en la Cámara de Diputados, así comoLa lista de famosos incluye, que irá primero en la lista a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) detrás de la fórmula presidencial de JxC que encabeza Patricia Bullrich.En tanto, el escritor, mientras quehará lo propio en la boleta bonaerense para ese parlamento del Mercosur.En la vereda opuesta, otro periodista,, el partido del ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa, y competirá en las paso de Unión por la Patria (UxP).También están las pretensiones presidenciales del líder espiritualEl politólogoanalizó que la predilección de la fuerzas políticas por los periodistas, principalmente de los medios televisivos, radica "en el alto nivel de confiabilidad" que les otorga "ser parte del día a día de la sociedad en cuanto se conectan con un medio de comunicación".Las precandidaturas a intendente del cantante Marcelo Agüero en Quilmes (Hacemos por Nuestro País); de(LLA) ypara el Parlasur (JxC) son otras muestras del salto de famosos a la política.Explicó que este fenómeno comenzó a visualizarse entre los 80 y 90, cuando los partidos políticos "empezaron a convocar figuras con una alta exposición pública, con la característica predominante de tener alto nivel de conocimiento".de la Universidad Nacional de Rosario, opinó en diálogo con esta agencia que el "alto nivel de valoración" que tienen estas figuras "por parte de la población en su conjunto" les facilita a las fuerzas políticas "acceder a cargos políticos y promover sus plataformas electorales".Fue en la década del 90, en pleno ciclo menemista, donde tuvo su auge la aparición de figuras del deporte y la música encabezando las fórmulas provinciales y nacionales de los partidos políticos: el cantanteen Tucumán en 1991 y el automovilistaen Santa Fe fueron pioneros de este fenómeno.Sobre este aspecto, Mutti consideró que emergió en simultáneo a la caída de la imagen de la opinión pública de los partidos tradicionales."Los partidos políticos encuentran en estos 'outsiders' la posibilidad de evitar trasladar automáticamente esa visión negativa sobre la política a su performance electoral", dijo, y evaluó que al mismo tiempo se buscaba "resolver un problema de credibilidad hacia las fuerzas políticas con una credibilidad basada en el conocimiento público de ciertas figuras".Desde una visión similar, Mauro asoció la extensión de este fenómeno a la existencia de una "concepción de la política de masa" y planteó: "Está en la naturaleza política convocar a los de afuera, que es un mundo más amplio que la política partidaria"."Enojo", "cansancio" y la idea de "aportar soluciones a los problemas sociales" que sienten ajenos a la dirigencia tradicional son algunos de los factores que varias figuras consultadas por Télam esgrimieron a la hora de definir su salto a la política., inició ese camino en 2017, primero como concejal y desde 2019 como senador provincial del PJ de Santa Fe., contó.El actor. "Cuando aparecí existía el debate sobre la inseguridad en televisión. Yo salí muy fuerte a hablar sobre eso porque era lo que los argentinos percibimos que sucedía", recordó.En 2021, cansada por la falta de soluciones a los problemas sociales,y buscó generar cambios desde su experiencia en el deporte."El dolor del pueblo me motivó", enfatizó Oliveras, para quien la política necesita de "personas de diferentes rubros que tengan ganas de ayudar a transformar esta hermosa nación".