Mendoza: "Mi hijo no se suicidó", aseguró la madre del abogado Nataniel Guzmán

Silvia Saavedra afirmó que "pasaron cinco largos meses para saber dónde está Nataniel y creo que se está perdiendo tiempo". (Foto: Alfredo Ponce)

El Ministerio de Seguridad de Mendoza ofrece .350.000 a quien aporte datos certeros sobre el paradero de Guzmán. (Foto: Alfredo Ponce).

La madre de Nataniel Guzmán (38), quien, pidió este domingo que se eleve la recompensa para quien aporte datos sobre su paradero y remarcó que continúa la búsqueda de su hijo y descartó la hipótesis del suicidio., dijo Silvia Saavedra, madre de Nataniel, quien continua en campaña para pedir por la aparición de su hijo, quien fue visto por última vez el 27 de enero y existe, yo se la descarté el primer día al fiscal de la causa, Gustavo Pirrello, por la razón que conozco a Nataniel".Al hombre se lo ve aquel día en un registro de una cámara de seguridad, caminando cerca del mediodía por la calle 25 de Mayo, al 700, en la ciudad de Mendoza y desde entonces no se supo nada más del abogado que se desempeña en el Juzgado de Familia, en la localidad mendocina de Las Heras.Sobre esto último la madre dijo:, se lee que el celular estuvo activo hasta el 2 de febrero, a las 19,45, quiere decir que Nataniel desde el 27 de enero al 2 de febrero estuvo activo, quiere decir que estuvo pensando o haciendo algo, por eso yo descarto de pleno el tema del suicidio".Y agregó quey creo que se está perdiendo tiempo porque la hipótesis de suicidio no posibilitó abrir otras líneas de investigación".Emocionada al recordar a su hijo, Saavedra adelantó que se prevé la próxima semana una marcha para pedir por el avance en la investigación y pidió que se utilicen todas las herramientas para dar con el joven y en este marcoSobre esto último la madre de Nataniel se ilusionó, ya que la capacitación es sobre reconstrucción de crímenes por geolocalización final de celulares y está dirigida a fiscales, policías, peritos y abogados. "Esta herramienta puede servir para dar con los últimos movimientos de mi hijo", acotó.El 27 de marzo, Silvia realizó, que lleva este sábado más de 34 mil firmas. "Quiero agradecer a mis abogados, uno de ellos Daniel Sosa Arditi, quien están donando sus servicios para la búsqueda de mi hijo, para mí es muy importante ya que no vivo acá, a los amigos de Nataniel y en el gremio de Judiciales, hay mucha gente que me sostiene en esta búsqueda, la pareja Funes y la ONG Xumek, de Derechos Humanos, entre otros"."No voy a cesar hasta encontrarlo", concluyó la madre.