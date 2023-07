Al menos dos muertos y decenas de heridos en otro tiroteo masivo en Estados Unidos

Foto: captura TV

Dos personas murieron y 28 resultaron heridas en un tiroteo masivo este domingo a la madrugada en la ciudad estadounidense de Baltimore, informaron autoridades.La policía recibió múltiples llamadas sobre un tiroteo en una fiesta callejera poco después de la medianoche en un barrio del sur de esta ciudad del estado de Maryland, en el este de Estados Unidos, dijo el jefe de la Policía local en una conferencia de prensa."Cuando llegaron los oficiales, identificamos a varias víctimas con heridas de bala", dijo el comisario Richard Worley., dijo el comisario.Worley agregó que 20 heridos más fueron trasladados a otros hospitales de la zona, informó la agencia de noticias AFP.Tres personas sufrieron heridas de gravedad, afirmó el comisario.El comisario dijo que se estaba tratando de identificar a un sospechoso y determinar el motivo del tiroteo."Es una tragedia absoluta que no tenía que suceder", dijo el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, en la conferencia de prensa."Quiero que los responsables me escuchen claramente: no vamos a parar hasta que los encontremos", advirtió Scott, y agregó: "Espero que cada vez que respiren piensen en las vidas que arrancaron hoy"., según la organización Violence Archive.La problemática se atribuye a la libre portación de armas tutelada por la Constitución nacional.