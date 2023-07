El streamer argentino Coscu noqueó al chileno Germán Garmendia

Coscu le dedicó el triunfo a Lio Messi.

Entró con la de Racing y se fue como campeón🏆🥊@Martinpdisalvo ganó la pelea principal de #LaVelada3 ante un Cívitas Metropolitano repleto y 3.3 millones de personas en vivo. Y lo hizo con la camiseta más linda 💙



¡GRANDE, COSCU! 💪🏻 pic.twitter.com/h62BONi6Vk — Racing Club (@RacingClub) July 1, 2023

“Messi te amo. Sos la mejor persona del mundo. Te quiero dedicar esta victoria a vos y a mi papá que está en el cielo” Coscu

"Coscu":

Porque derrotó a Germán Garmendia en #LaVelada3 pic.twitter.com/vZH2v1gLMe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 1, 2023

No son boxeadores profesionales: todos los participantes deque se desarrolla enson. Y la noche del sábado, el plato fuerte fue el combate de cierre entre, más conocido comoy el chileno(HolasoyGerman).Aunquey parecía que su derrota estaba asegurada,Con una serie de puñetazos que provocaron que el árbitro detuviese la acción,Coscu, escribió el vencedor de la contienda en su cuenta de Instagram tiempo después de alzarse con la victoria.En la previa,. “Entrenando a full, van a conocer otra versión mía, no se imaginan cómo soy cuando me pongo una meta,. Tengo que poner mi energía en entrenar y aprender, en el medio voy a generar contenido, es la idea de la velada”, reconoció a pocas semanas de subirse al cuadrilátero.A diferencia de la Velada del Año 2, Ibai Llanos, el organizador, junto a su grupo de trabajo buscó reclutar streamers con similar físico para que los combates sean lo más parejo posibles. Martín tiene 1,82 de estatura mientras que Germán mide 1,83 y el peso pactado para el enfrentamiento fue de 80 kilogramos. En los días previos al show, Coscu recibió la visita decon el que tuvo una pelea informal y compartió en sus canales una profunda conversación con el boxeador de 48 años que llegó a ser campeón del mundo.Hubo algunas reglamentaciones para cada enfrentamiento que se fueron afinando en cada edición del evento. En este casoy los mismos fueron seleccionados y entregados por la organización el mismo día de la velada.. El experimentado árbitro Salvador Salvà Rodríguez impartió justicia sobre el ring en las seis peleas que duraron un máximo de tres round de tres minutos cada uno.