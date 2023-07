Kicillof contra la oposición: "Los problemas derivan del desastre que hicieron"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró queque tiene Argentina derivan del, al exponer en un acto en Merlo, donde el intendente Gustavo Menéndez presentó los precandidatos que UxP tendrá en el distrito en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO)., expresó Kicillof en el acto en el club Ferro de Merlo, donde también estuvieron el ministro del Interior y precandidato a senador, Eduardo de Pedro; el diputado nacional que busca renovar su banca, Máximo Kirchner; y la senadora nacional y precandidata a diputada, Juliana di Tullio,En ese contexto,"Este es un año decisivo, porque a diferencia de esa elección que ganaron en 2015, cuando Cambiemos tenía un guión, cuando se dedicó a gestar la estafa más grande de la Argentina, dijeron que los votaran porque daban más educación y salarios, porque iban a sacar el Impuesto a las Ganancias", advirtió el gobernador bonaerense.Y señaló quey remarcó que "esta vez se le cayó la careta, las máscaras"."Esto nos da una inmensa oportunidad ... y nosotros tenemos la militancia peronista", afirmó Kicillof y sostuvo que "mientras otros pueblos se resignan, por la Argentina pasó el peronismo y nos enseñó los derechos".En otra parte de su discurso, volvió a apuntar contra la oposición y dijo que "no se puede venir con un discurso de ajuste", porque "los que vienen a enseñarnos a gobernar son los que generaron los problemas" y sostuvo que "ya nos dijeron que cuando hay ajuste, si hay resistencia, hay represión y persecución"."Está en juego sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional, las decisiones que tenemos que tomar para administrar la riqueza que tenemos en esos recursos naturales, que con una mala decisión en contra del interés nacional otra vez nos van a dejar anclados en el Fondo", señaló el ministro.Asimismo, expresó que "nuestro proyecto político se compromete a defender la soberanía nacional, el interés nacional" y afirmó que "no existe el peronismo sin militancia", por lo que pidió que "encendamos el motor de la militancia, salgamos puerta por puerta, vamos a ganar...vamos a cambiar el destino de la patria de una vez y para siempre"., en tanto, sostuvo que "muchas cosas no nos han salido bien pero me llena de esperanza que estén acá, porque tengan ganas de participar nos llena de energía a aquellos que hemos levantado la voz cuando entendíamos que nuestro gobierno estaba cometiendo errores"."Tenemos por delante enormes desafíos,le pone el pecho a Merlo", dijo. Manifestó que "Merlo tiene mucha suerte porque tiene dirigentes que respetan a su gente" y destacó, en ese sentido, la importancia de que los dirigentes deben "querer a la gente" y tener compromiso "con la palabra asumida con la gente".Por otra parte, remarcó que "allá por diciembre de 2005, este país trabajó, se deslomó, 'sangre, sudor y lágrimas', y demostró que podía hacer frente al compromiso con el Fondo Monetario Internacional" y señaló que "los empezaba a desendeudar"."¿Saben por qué se pudo hacer? Porque la Argentina estaba gobernada por los argentinos y argentinas, no por el organismo internacional de crédito", expresó el diputado nacional y manifestó que "si queremos resolver los problemas ahora tenemos que tener conciencia política de lo que está sucediendo".En el inicio del acto, en el que el Menéndez presentó a cada uno de los integrantes de su lista, Karina Menéndez, hermana del intendente y precandidata a concejala, dijo dirigiéndose a Kicillof que "vamos a estar cuatro años más en la provincia de Buenos Aires, porque vamos a arrasar" y sostuvo que "tenemos una lista que la vamos a romper toda en estas elecciones"."Luchemos por la unidad, militemos por la unidad", pidió Menéndez en el acto en el que también habló la precandidata a diputada nacional, Roxana Monzón, del partido de Merlo, y en el que estuvieron presentes intendentes de otros partidos bonaerenses, entre ellos, Federico Achával, de Pilar.