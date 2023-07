Sileoni llamó a "construir consensos" para diseñar políticas públicas que promuevan equidad

Alberto Sileaoni. Imagen de TV.

Nicolás Trotta. Foto: Alejandro Moritz

El director General de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, abogó por generar "consensos para construir políticas publicas que promuevan equidad e igualdad en una sociedad que requiere más Estado",en Mar del Plata."Necesitamos políticas públicas para generar un Estado inteligente que posibilite equidad e igualdad. Debemos priorizar el desarrollo educativo. Por eso impugnamos al neoliberalismo, que genera un sistema que irradia indiferencia", sostuvo Sileoni en su exposición.El funcionario se pronunció en ese sentido al exponer en el panel “Las deudas de la democracia: Educación y Desarrollo”, donde disertó junto al exministro de Educacion de la Nación, Nicolas Trotta y la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña."Necesitamos el consenso y debemos demostrar a través del dialogo que no hay modo de establecer una sociedad mas justa si no es con mas Estado presente. Debemos tener y seguir sosteniendo una educación mas inclusiva y de hecho somos el país de América más inclusivo", remarcó.Trota quien fue ministro de Educación de 2019 a 2021, sostuvo que tras 40 años de democracia "Argentina tiene mayor desigualdad que la de 1980, pero sabemos que no todo fue malo" durante el período de institucionalidad que se puso en marcha en 1983."Debemos construir políticas publicas que promuevan una igualdad en una sociedad que requiere mas que nunca un Estado que se comprometa con los derechos y fomente una ciudadanía plena", apuntó Trotta.