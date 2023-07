Las series destacadas que llegan en julio

Joaquín Furriel y Maite Lanata en "El Jardín de Bronce" de HBO Max / Foto: Prensa.

"El jardín de bronce"

Trailer "El Jardín de Bronce" VER VIDEO

"DT: La misión" (Estreno)

Trailer "DT: La Misión" VER VIDEO

"El abogado del Lincoln" (Temporada 2 - Parte 1)

Trailer "El Abogado del Lincoln" VER VIDEO

"The Afterparty"

Trailer "The Afterparty" VER VIDEO

"Círculo cerrado" (Estreno)

Trailer "Circulo Cerrado" VER VIDEO

"Fundación" (Temporada 2)

Trailer "Fundación" VER VIDEO

"The Great" (Temporada 3)

Trailer "The Great" VER VIDEO

"Operativo: Lioness" (Estreno)

Trailer "Operativo: Lioness" VER VIDEO

"Futurama" (Temporada 11)

Trailer "Futurama" VER VIDEO

"The Witcher" (Temporada 3 - Parte 2)

Trailer "The Witcher" VER VIDEO

"Good Omens" (Temporada 2)

Trailer "Good Omens" VER VIDEO

La tercera y última temporada de la argentina “El jardín de bronce” por HBO Max, el regreso de una superproducción de ciencia ficción como “Fundación” por Apple TV+, la vuelta una década más tarde de la serie animada “Futurama” por Star+ y el final del camino para Henry Cavill como protagonista de “The Witcher”, por Netflix, aparecen como las novedades más destacadas del universo series en julio. El siguiente es un listado de los títulos más importantes:La serie dramática policial basada en la novela de Gustavo Malajovich, quien a su vez escribe los guiones junto a Marcos Osorio Vidal, regresa para su tercera y última temporada este. Ambientada dos años después desde la resolución del caso anterior, Fabián Danubio (Joaquín Furriel) y su hija Moira (Maite Lanata) se encuentran recomponiendo su relación luego de los traumáticos sucesos que debieron atravesar.Sin embargo, el drama policial enfocado en casos de desaparición de personas tendrá acción una última vez por partida doble: no solo habrá un nueva niña secuestrada, esta vez la hija de una de las familias más poderosas del país, sino que además aparece en la vida de los protagonistas un medio hermano de Moira que trastornará la comodidad que tanto les costó construir.La nueva entrega cuenta con la actuación de Juan Leyrado, Jazmín Stuart, Alejandro Awada, Luiz Ziembrowski, Belén Chavanne, Rafael Federman y Sofía Palomino, y la actuación especial de Norman Briski y nada menos que de Pepe Soriano.“DT: La misión” es la segunda serie argentina que llega este mes, en este caso con estrenos semanales cada jueves a las 22.30 por la. Creada por Francisco Suárez, quien también es el principal protagonista de la historia, fue ganadora del concurso Renacer Audiovisual y es la primera ficción realizada por Argentina y Bolivia filmada en ambos países.En tono de comedia con un tinte fantástico, la serie de ocho episodios de 24 minutos propone un relato coral alrededor de la historia de Abel, un hombre que encuentra una segunda oportunidad en la vida como director técnico de un equipo de fútbol infantil en Mendoza. Junto a Suárez, participan del elenco figuras como Fabián Vena, Katja Alemann, Luis Ziembrowski, Laura Cymer, Cande Molfese, Esteban Prol, el Turco Naim y el exarquero de la Selección Argentina y presentador televisivo Sergio Goycochea.El popular drama legal “El abogado del Lincoln”, que sigue al abogado de Los Ángeles Mickey Haller mientras intenta ponerse nuevamente en pie luego de un pasado complicado con las adicciones, regresa con una segunda temporada este. El protagonista se ve involucrado con una mujer que pronto se convertirá en su cliente cuando la acusan de asesinato.Creada por David E. Kelley, uno de los máximos referentes de series judiciales norteamericanas (“L.A. Law”, “The Practice”, “Ally McBeal”, “Boston Legal”), aunque también autor de reconocidos títulos como el multipremiado “Big Little Lies”, la serie presenta 10 nuevos episodios -cinco el 6 de julio y otros cinco el 3 de agosto- y un elenco integrado por Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson, entre más.De la dupla de guionistas y directores Chris Miller y Phil Lord, ganadores del Oscar por “Spider-Man: Un nuevo universo” y creadores de “Lluvia de hamburguesas”, “La gran aventura Lego”, “Comando especial” o la serie “The Last Man on Earth”, llega la segunda entrega de la serie de comedia y misterio “The Afterparty”. La serie propone una vuelta de tuerca al clásico “¿quién es el asesino?” con un relato coral en el que cada capítulo explora la mirada del hecho de un personaje diferente, todo contado a través de la lente de un género cinematográfico distinto.La nueva temporada -que se podrá ver portrae de regreso a Tiffany Haddish, Sam Richardson y Zoë Chao luego de que una boda se arruine cuando el novio es asesinado y todos los invitados son sospechosos. Como en la primera, esta nueva tanda de 10 episodios trae un reparto de figuras: a los principales se unen Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho y Ken Jeong.Luego de su trabajo conjunto para “Mosaic” (2018), el director de cine Steven Soderbergh y el guionista Ed Solomon vuelven a colaborar en una miniserie televisiva. “Círculo cerrado”, un drama que cuenta la historia de una investigación sobre un secuestro fallido, en la cual se descubren secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan múltiples personajes y culturas de la ciudad de Nueva York.Compuesta por seis episodios,estrenará dos capítulos cada jueves. El elenco de la propuesta está integrado por Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome y Timothy Olyphant, entre más.Basada en la serie de relatos del prócer de la literatura de ciencia ficción Isaac Asimov, y desarrollada por el guionista, productor y director David S. Goyer, “Fundación” es una épica saga que narra las historias de cuatro personas que trascienden el espacio y el tiempo mientras superan crisis mortales, lealtades cambiantes y relaciones complicadas que finalmente determinarán el destino de la humanidad.Ambientada más de un siglo después del final de la primera temporada, esta nueva entrega protagonizada por Jared Harris y Lee Pace trae 10 nuevos episodios que verán el aumento de tensión en toda la galaxia y que se pueden disfrutar por“The Great”, la serie deque cuenta en clave de comedia satírica la historia de la emperatriz de Rusia Catalina la Grande, presenta su tercera temporada este. Catalina (Elle Fanning) y su esposo Pedro (Nicholas Hoult) intentan hacer que su matrimonio funcione después de algunos problemas aparentemente insuperables. Es que Pedro fue testigo de su propio intento de asesinato a manos de su esposa…Creada por Tony McNamara (“La favorita”), la serie trae en esta nueva temporada a Jason Isaacs en el rol del difunto Pedro el Grande, que se aparece en modo de visiones en la mente de su hijo, quien no puede evitar sentir el fracaso de no estar a la altura de la historia familiar.Nicole Kidman, Zoe Saldaña y Morgan Freeman encabezan esta nueva serie del guionista y productor Taylor Sheridan (el autor del megapopular western contemporáneo “Yellowstone” y sus múltiples series derivadas, entre muchos otros títulos), que se inspira en un programa militar real de Estados Unidos. Se puede ver enSigue la vida de Joe (Saldaña) mientras intenta equilibrar su vida personal y profesional como punta de lanza de la CIA en la llamada “guerra contra el terrorismo”. El Programa Lioness, supervisado por Kaitlyn Meade (Kidman) y Donald Westfield (Michael Kelly) recluta a una agresiva marine llamada Cruz (Laysla De Oliveira) para operar encubierta junto a Joe.Diez años después de su final, la serie de animación “Futurama”, del creador de “Los Simpson”, Matt Groening, vuelve con una undécima temporada con todo su elenco original y la promesa de mantener el espíritu satírico que le ganó legiones de fanáticos.Además de retomar una década más tarde lo sucedido con sus personajes principales, la serie creada en 1999 que propone una mirada de comedia de ciencia ficción ambientada en la Nueva Nueva York del año 3000 ofrece su lectura sobre cuestiones actuales como la pandemia, el tema de las vacunas, el bitcoin, la cultura de la “cancelación” y el streaming.Se puede ver a partir delLa serie de fantasía épica basada en la supervendedora saga literaria del escritor polaco Andrzej Sapkowski y desarrollada por Lauren Schmidt Hissrich, sobre un brujo caza monstruos, presenta la segunda y última parte de su tercera temporada, con lo que se concretará la despedida del actor Henry Cavill del rol principal de Geralt de Rivia, quien deja su lugar al australiano Liam Hemsworth. Se puede verComo parte del disfuncional trinomio familiar que completan Ciri (Freya Allan) y Yennefer (Anya Chalotra), Geralt promete hacer lo que mejor sabe: decapitar monstruos, elfos y humanos que intenten ponerse en su camino.La comedia de fantasía “Good Omens”, basada en la novela homónima de Neil Gaiman y Terry Pratchet que sigue la improbable amistad del ángel Aziraphale (Michael Sheen) y el demonio Crowley (David Tennant), vuelve con seis nuevos episodiosCocreada por el propio Gaiman -uno de los escritores de novelas gráficas más influyentes de la historia, especialmente reconocido por “Sandman”- reencuentra al ángel y al demonio nuevamente viviendo entre los mortales en Londres luego de haber frustrado el Apocalipsis. Sin embargo, la llegada del arcángel Gabriel (Jon Hamm) sin recuerdos de quién es y de cómo llegó ahí da inicio a una nueva y disparatada aventura.