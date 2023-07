Póster, púas y palillos en un archivo sobre Cromañón y la cultura del rock

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Guillermina Perez, sobreviviente de la tragedia. Foto: Alejandro Santa Cruz.

Familiares y amigos de los fallecidos en la tragedia de Cromañón. Foto: Alejandro Santa Cruz.

Revistas, pósters, recortes de diarios, fotos, remeras percudidas, entradas y hasta palillos de baterías son parte de más de 200 objetos relacionados a la "masacre" de Cromañón, el rock y la juventud entre 1997 y 2004, que sobrevivientes y familiares ya tienen reunidos y buscan llegar a través de donaciones a los mil con el objetivo de hacer un aporte al Archivo Nacional de la Memoria."El espíritu de esta iniciativa es analizar de manera retrospectiva Cromañón con el paso del tiempo, entendiendo que es muy importante al menos para nosotros saber de dónde venimos para tener en claro hacia dónde vamos", explicó a TélamSobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón, nucleados en El Camino es cultural, realizaron este sábado a la tarde una jornada en la sede del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba), ubicada en Entre Ríos 488, en el barrio porteño de Balvanera, para recolectar, clasificar y digitalizar los objetos que fueron donados.Este trabajo lo vienen realizando desde el año pasado, contando con 200 objetos hasta el inicio de la jornada y esperan alcanzar los mil para incluir en el acervo documental del Archivo Nacional de la Memoria, por lo que piden donaciones, las cuales pueden entregarse en formato físico o se pueden digitalizar."Es algo re importante porque me lleva en el tiempo y me reencuentra con un montón de recuerdos, gente y cosas que una tiene guardadas", contó a Télam, quien conserva un álbum de fotos con todas las entradas de esta banda "en estado perfecto" y casi toda la colección de la revista "Soy Rock"., recopila materiales sobre la cultura del rock desde 1995."Tengo entradas de casi todos los shows que fui, los palillos, púas, listas de temas, revistas, recorte del (suplemento) Sí y del No", contó el hombre que tiene guardadas unas 200 entradas de Los Piojos, su banda favorita.Otro elemento que preserva es su documento de identidad, el cual había perdido en el recital y conserva las marcas de quemaduras de ese momento, el cual fue devuelto diez días después por un hombre que lo encontró en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y viajó hasta su casa para entregárselo.Para los impulsores de esta iniciativa, el archivo busca conservar la memoria de lo que ocurrió en Cromañón, pero también de un movimiento cultural."La cultura del rock desde los 90 hasta el 2004 marcó mucho de las vivencias de cierto grupo de gente. Era un lugar de pertenencia, de lucha, de militancia", dijo Vilas."Funcionaba como un lugar de reunir gente que no encontraba en la política y en otros espacios mucha representación o empatía, y en el rock sí. Cromañón fue una muestra de solidaridad y empatía", sumó, quien considera que esta "no es una historia que se sepa mucho" y que aún tiene "muchos pendientes".En República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Balvanera,, en un incendio desatado durante un recital de la banda Callejeros.A principios de este mes, sobrevivientes y familiares solicitaron una audiencia con el objetivo de pedir la pronta reglamentación de la ley de expropiación del ex boliche, que fue sancionada en octubre de 2022 y dispone la creación de un sitio de memoria.