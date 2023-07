La ficción basada en la historia reciente interpela e ilumina grandes debates del presente

La película de Santiago Mitre motiva polémicas en la conversación pública sobre el rol de los protagonistas del Juicio a las Juntas / Foto: Prensa.

En el cine -con películas como "Argentina, 1985"-, en la pantalla chica -con series como "El amor después del amor" o "Diciembre 2001"- y también en la literatura, como ocurre con "Nosotros dos en la tormenta", la última novela de Eduardo Sacheri, la ficción se vale del pasado reciente para entablar con los hechos unMientras los espectadores de "Diciembre 2001", la, se repartían entre los que los que aceptaban la interpretación de, la realidad ofició una de sus jugarretas., quien fue Ministra de Trabajo de la Alianza, se convirtió en precandidata presidencial en la interna de Juntos por el Cambio. Y, quien como secretario de Desarrollo Social en 2001 fue un personaje clave con la "misión" de acomodar el estallido social en medio de la crisis económica, decidió en la misma semana reprimir las manifestaciones en Jujuy, la provincia que gobierna, y lanzarse como precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta.La serie consta de seis episodios de 40 minutos y cada uno de ellos está basado en el libro "El palacio y la calle", de Miguel Bonasso. En la ficción, el espectador sigue los pasos de Javier Cach, un asesor de la Jefatura de Gabinete, y lo largo de la trama, puede observar cómo las convicciones y los deseos del protagonista se ven constantemente desafiados por los obstáculos que surgen en el ejercicio del poder real en medio de la peor crisis económica, política y social del pasado reciente de nuestro país, que terminó con muertos, represión, saqueos, cinco presidente en una semana y la confiscación de los ahorros; un repertorio de hechos encadenados digno de la ficción.terminan de construir la postal de una época y, más allá del "retorno" de muchos de aquellos protagonistas a las primeras líneas, la serie ilumina varios de los debates del presente: las posibilidades reales de la política frente a las imposiciones del FMI, el rol de los movimientos sociales, los desacuerdos al interior de una fuerza política y los costos (humanos y políticos) de la decisión de reprimir la protesta social.Más allá de los premios y los reconocimientos, "Argentina, 1985",, motiva debates y polémicas en la conversación pública sobre el rol de los protagonistas del, pero también sobre cómo algunos sectores de la sociedad se comprometieron con la decisión política de juzgarlos, mientras otros decidieron hacer la vista gorda. Aquello guarda asombrosa actualidad con la posibilidad de que La Libertad Avanza, el partido que encabeza Javier Milei y que es profundamente negacionista de la última dictadura, llegue bien posicionado a las PASO. Aquello no opaca que, casi cuarenta años después del Juicio a las Juntas, las salas hayan estado llenas de espectadores emocionados y que el aplauso colectivo haya sido similar al que acompañó el fallo en 1985.Más allá del debate político de coyuntura, algunas series esquivan las meras referencias históricas y logran captar la. Entreque relata los primeros años de la carrera musical de, captura el despertar cultural de la primavera democrática y los vaivenes políticos de la época y, al igual que ocurrió con el debate sobre la rigurosidad histórica de "Argentina, 1985", la preocupación sobre la veracidad se disipa en tanto la serie logra encender el clima de una época.En su última novela,"Nosotros dos en la tormenta", Eduardo Sacheri aborda laa través de dos amigos que pertenecen al ERP y Montoneros. El autor, con una mirada compleja y respetuosa, propone indagar en el período anterior al Golpe y en el protagonismo que tuvieron las organizaciones armadas. Los protagonistas de "Nosotros dos en la tormenta" son Antonio y Ernesto, dos amigos de toda la vida que compartieron sus primeros 20 años de historia en Castelar y están involucrados en Montoneros y el ERP., sostuvo el autor al momento de reflexionar sobre cómo sería leída la novela desde el presente, en el marco de una entrevista con Télam a propósito del lanzamiento.A Sacheri no se le escapa que la literatura ya abordó la dictadura como núcleo narrativo desde diferentes ópticas, pero cree que hay aspectos de la década del 70 "pre Golpe" que merecen una exploración más concienzuda. "Por motivos absolutamente legítimos, tantoen sus dinámicas, sus complejidades, sus opciones, y sin embargo aún no han sido tan explorados. Creo que la literatura y el cine son buenas herramientas para seguir pensándolos", dijo a Télam.En los primeros días de la campaña para las PASO que tendrán lugar el 13 de agosto y mientras el debate gira alrededor de que el negacionismo de la dictadura sea admitido o condenado por los principales protagonistas de la política, por la influencia del FMI (Fondo Monetario Internacional) en las decisiones soberanas en materia económica y las amenazas represivas para aplacar las crisis, la ficción parece tener varias cosas para decir y recordar, al tiempo que permite imaginar otro futuro que, no necesariamente, sea una repetición del pasado.