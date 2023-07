Mataron al padre de un periodista que salió en defensa de su hijo tras una entradera

Domicilio de la familia Marcel / Foto:Captura street view

Quiero enviar mis condolencias a Marcelo Marcel y su familia.



Fuerte abrazo en este momento tan doloroso. — Fernanda Raverta (@FerRaverta) July 1, 2023

Lamentamos otra vida marplatense injustamente perdida. Nuestras condolencias a Marcelo Marcel y su familia. — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) July 1, 2023

Este asesinato nos conmueve y nos angustia. Estoy del lado de Marcelo Marcel y su familia. Toda mi solidaridad y mi acompañamiento en este triste momento. https://t.co/xOY7sauaYs — Maxi Abad (@MaxiAbad) July 1, 2023

Un hombre de 77 años fue asesinado de un balazo al salir en defensa de su hijo cuando estaba siendo asaltado por dos delincuentes que le robaron su billetera en la puerta de su casa, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, informaron fuentes policiales y judicialesLa víctima fue identificada por la Policía como Daniel Marcel (77), padre del periodista marplatense Marcelo Marcel (44).Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que el hecho ocurrió en la noche del viernes, pasadas las 20, en un domicilio situado en el pasaje Gabito Banat y Alvarado, del barrio Las Lilas de Mar del Plata.Marcelo se disponía ingresar con su vehículo al garaje y fue abordado por dos delincuentes, al menos uno de ellos armado, que le exigieron que les entregara la billetera y el celular.Según las fuentes,Ante esta situación y los gritos del hombre, el padre -que se encontraba la planta alta de la casa junto al resto de su familia- bajó e intentó defender a su hijo.En esas circunstancias, la víctima recibió un disparo que aparentemente ingresó por la clavícula y quedó tendida en el piso, mientras los asaltantes escaparon en distintas direcciones, tras robarle la billetera que estaba en el auto del hijo.Según las fuentes,A simple vista, el médico legista observó que había un orificio de entrada pero no de salida, lo cual iba a ser corroborado con la autopsia que se realizaba esta tarde.En tanto, los pesquisas analizaban las imágenes de las cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal, en procura de identificar y localizar a los delincuentes.En la investigación interviene el personal de la comisaria 12da. y la fiscal de turno de Mar del Plata, Romina Diaz, que dispuso las pericias correspondientes en el lugar del hecho.En tanto, una vecina que se identificó como Mirna, dijo hoy al canal C5N que la víctima era"Esto volvió a suceder y mataron a mi vecino de toda la vida, un hombre bueno que salió a defender a su hijo. Hoy estamos lamentando esta pérdida, hasta cuándo vamos a vivir así, es horrible, nunca me imaginé esto", añadió.Según la mujer, Marcel padre "era el plomero del barrio" en donde vivió "toda la vida"., expresó Mirna y afirmó que el barrio está "liberado"."Esto es constante, está liberado, uno viene de trabajar y a la noche es muy oscuro entonces están todos los comercios abiertos pero entrás al pasaje y no sabés...", señaló sobre la situación.La mujer contó que "hace tres semanas" sufrió "un episodio en el que un chico" la "acorraló" llegando casi a la casa amenazándola con quemarla y le "robó la mochila"."Tengo que dar gracias de que estoy viva. Hay gente en el barrio no muy buena, es como que no estamos protegidos para nada", concluyó.Tras conocerse el crimen, distintos dirigentes le enviaron sus condolencias a Marcel. "Quiero enviar mis condolencias a Marcelo Marcel y su familia. Fuerte abrazo en este momento tan doloroso", publicó Fernanda Raverta, directora de Anses y precandidata a intendenta de Mar del Plata.Gustavo Pulti, intendente de la ciudad balnearia entre 2007 y 2015, expresó: "Lamentamos otra vida marplatense injustamente perdida. Nuestras condolencias a Marcelo Marcel y su familia".Mientras que Rodolfo Marino Iriart, director de Correo Argentino, publicó: "Asesinaron en Mar del Plata al padre del periodista Marcelo Marcel. Muy triste. Fuerte abrazo para él y su familia"."Este asesinato nos conmueve y nos angustia. Estoy del lado de Marcelo Marcel y su familia. Toda mi solidaridad y mi acompañamiento en este triste momento", escribió Maximiliano Abad, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense y diputado provincial.Juan Manuel Cheppi, secretario de Economía del Conocimiento, dijo: "Quiero enviar mis condolencias a Marcelo Marcel quien hoy ha perdido a su padre en un terrible hecho de inseguridad. Saludo a toda su familia en este momento tan doloroso".