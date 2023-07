Fernández dijo que buscará "animar un pensamiento cristiano libre, creativo y con profundidad"

Francisco junto a Victor "Tucho" Fernández / Foto: Facebook.

La carte del Papa

Victor Manuel Fernández

El arzobispo de La Plata Víctor Manuel "Tucho" Fernández, designado este sábado por el Papa Francisco como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, publicó una carta en sus redes sociales en la que consideró que su misión principal será la de "animar un pensamiento cristiano libre, creativo y con profundidad".Bajo el títuloFernández publicó este sábado una carta en su cuenta de Facebook en la que cuenta: "la primera vez que (Francisco) me lo pidió le di varias razones para decir que no; una de ellas es que la tarea incluye la cuestión de los abusos de menores y yo no me siento preparado ni fui formado para esos asuntos".El religioso apuntó: "sin embargo, cuando él estaba en el hospital, me volvió a pedir lo mismo. Se pueden imaginar que era imposible decirle que no. Pero él me explicó que el tema de los abusos ahora está en una sección bastante autónoma, con profesionales que saben mucho de ese tema y trabajan con gran seriedad"."Por lo tanto yo tendría que ocuparme de otra cosa que a él le preocupa mucho en este momento:d; esto me entusiasmó, y sentí que no me podía hacer a un lado cuando Francisco me está pidiendo ayuda", señaló.Fernández subraya: "finalmente acepté con alegría, porque lo que me pide es un maravilloso desafío, aunque tendré muchas contras:El religioso recordó que "elen otras épocasy se dedicaba a perseguir a los herejes, a los que cometían errores doctrinales, y el Papa reconoce que usaba métodos inmorales como la tortura. A mí me dice que me está pidiendo algo muy distinto, porque los errores no se corrigen persiguiendo o controlando, sino haciendo crecer la fe y la sabiduría. Ese es el mejor modo de preservar la doctrina"."Estos días que estuve en Roma el Papa mismo se preocupó de buscarme un lugar donde vivir dentro del Vaticano que tuviera plantas y una vista al verde, porque sabe que yo vengo del campo y eso me hace falta. Fíjense en su delicadeza. Por eso es un gusto trabajar cerca de él y acompañarlo más de cerca", valoró."Les pido que recen por esta tarea que se me encomienda, que será dura pero también me abre muchas posibilidades", completó Fernández."Como nuevo Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe te encomiendo una tarea que considero muy valiosa"; le dijo Francisco al obispo argentino de 60 años en una carta divulgada por el Vaticano junto a la designación.Fernández r, se informó.Según la misiva del pontífice, el Dicasterio "tiene como finalidad centralque brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan"."El Dicasterio que presidirás en otras épocas llegó a utilizar métodos inmorales. Fueron tiempos donde más que promover el saber teológico se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero de vos es sin duda algo muy diferente", expresó el Papa."Fuiste den todos los casos votado por tus pares, quienes de ese modo han valorado tu carisma teológico", destacó Jorge Bergoglio en la carta al obispo que esta semana estuvo en Roma para participar de distintas actividades."Comoalentaste una sana integración del saber. Por otra parte, fuiste, donde supiste poner en diálogo el saber teológico con la vida del santo Pueblo de Dios", destacó Francisco.Según el Papa, "dado que para lasrecientemente se ha creado unacon profesionales muy competentes, te pido que como Prefecto dediques tu empeño personal de modo más directo a la finalidad principal del Dicasterio que es guardar la fe"."Para no limitar el significado de esta tarea, hay que agregar que se trata de aumentar la inteligencia y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización, de modo que su luz sea criterio para comprender el, sobre todo frente a las", animó Francisco a Fernández.En la carta, el obispo de Roma planteó que "estas cuestiones, acogidas en un renovado anuncio del mensaje evangélico, se convierten en instrumentos de evangelización, porque nos permiten entrar en conversación con "el contexto actual en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad"."Es más, sabés que la Iglesia necesitasin que esto implique imponer un único modo de expresarla. Porque las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el Espíritu en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia", agregó Francisco al escribirle al también miembro del Dicasterio para la Cultura y la Educación."Este crecimiento armonioso preservará la doctrina cristiana más eficazmente que cualquier mecanismo de control", planteó el Papa."Es bueno que tu tarea exprese quecon tal que "no se contenten con una teología de escritorio, con una lógica fría y dura que busca dominarlo todo", le recomencó Bergoglio a "Tucho"."Siempre será cierto que la realidad es superior a la idea. En ese sentido, necesitamos que la Teología esté atenta a un criterio fundamental:cualquier concepción teológica que en último términoagregó."Nos hace falta un pensamiento que sepa presentar de modo convincente un Dios que ama, que perdona, que salva, que libera, que promueve a las personas y las convoca al servicio fraterno", deseó Francisco."Sabés bien que hay un orden armonioso entre las verdades de nuestro mensaje, donde el mayor peligro se produce cuando las cuestiones secundarias terminan ensombreciendo las centrales. En el horizonte de esta riqueza tu tarea implica además un especial cuidado para verificar que los documentos del propio Dicasterio y de los demás tengan un adecuado sustento teológico, sean coherentes con el rico humus de la enseñanza perenne de la Iglesia y a la vez acojan el Magisterio reciente", se despidió el Papa.