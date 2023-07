San Juan elige gobernador este domingo, en un mes cargado de definiciones

Julio trae 4 elecciones: gobernador en San Juan y Chubut, PASO en Santa Fe e intendente en Córdoba.

Santa Fe

Córdoba

Llaryora, elegido como nuevo gobernador de Córdoba / Foto: Laura Lescano.

Chubut

Los domingos del mes de julio que se inicia este sábado tendrán cuatro elecciones en las provincias, con los comicios para gobernador de San Juan -que se realizan este domingo- y Chubut, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) de Santa Fe y la votación a intendente de la capital de Córdoba, con lo cual el único que no tendrá actividad electoral será el feriado nacional del 9, Día de la Independencia.Este domingo, más de 600 mil sanjuaninos tendrán que volver a votar en las escuelas donde lo hicieron el 14 de mayo para poder elegir ahora gobernador, dado que en la ocasión anterior -cuando se votó legisladores e intendentes- esa categoría había sido suspendida por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que admitió la impugnación de la candidatura del mandatario Sergio Uñac para un tercer período en un cargo en el Poder Ejecutivo local.Esta nueva elección también se regirá por el nuevo(SIPAD), similar a la Ley de Lemas, que establece la tributación de los candidatos de un mismo espacio hacia quien gane la interna., entre ellos la del oficialismo con elque cambió la postulación del gobernador Sergio Uñac, por la de su hermano, el senador nacionalDentro del mismo lema peronista, lar postula al exgobernador y diputado nacionalAmbos espacios se tributarán los votos que beneficiarán a quien obtenga más sufragios dentro de ese lema.tiene cuatro fórmulas a gobernador que encabezan el diputado nacional Marcelo Orrego, líder del espacio; el presidente del GEN, Marcelo Arancibia; el empresario Sergio Vallejos; y el exdiputado del PRO Eduardo Cáceres, que sumarán sus votos con Orrego en la disputa por la gobernación.llevan tres candidatos a gobernador entre las nóminas de "Desarrollo y Unidad" con Agustín Ramírez; "El Rugido de Libertad" de Paola Miers y el sublema "Libertarios" de Yolanda Agüero, mientras la Izquierda se presenta unida en la Agrupación Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT), con el docente Cristian Jurado.En tanto, la provincia de Santa Fe realizará sus primarias el domingo 16 para definir los candidatos para las elecciones de gobernador del 10 de septiembre, cuando además tendrán que elegir 50 diputados, 19 senadores departamentales, 46 intendentes, 217 concejales y 305 presidencias comunales.Un total de 2.843.155 santafesinos podrán votar con el sistema de boleta única en papel entre 17.804 precandidatos de ocho frentes que se inscribieron en el Tribunal Electoral.Para disputar la gobernación que dejará el peronista Omar Perotti, el Partido Justicialista ofrece cuatro fórmulas bajo la denominación "Juntos Avanzamos", mientras el frente opositor "Unidos para Cambiar Santa Fe" -que reúne a las fuerzas nacionales de Juntos por el Cambio más el Partido Socialista- propone tres.El peronismo buscará retener la gobernación con las candidaturas del senador nacional Marcelo Lewandowski (quien cuenta con el aval de Perotti); el diputado del Movimiento Evitar Eduardo Toniolli; el diputado nacional de La Cámpora, Marcos Cleri, y el diputado provincial Leandro Busatto, referente del jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi.El principal frente opositor, en tanto, ofrece al electorado las postulaciones de la senadora nacional Carolina Losada (UCR), quien competirá en las PASO con el diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR); y la exintendenta socialista de Rosario, Mónica Fein.El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, por su parte, va a interna con dos fórmulas, mientras que Elisa Carrió pegó el portazo en JxC y presenta sus candidatos propios a la Gobernación.La Libertad Avanza de Javier Milei no tendrá propuesta propia en Santa Fe, aunque el espacio "libertario" inscribió la candidatura del abogado rafaelino Edelvino Bodoira por el frente "Viva la libertad", integrado por el partido Vida y Familia y otras agrupaciones.En el caso de Córdoba, que el 25 de junio designó en la votación provincial al intendente capitalino Martín Llaryora como nuevo gobernador, la elección para designar al sucesor del jefe comunal se realizará el domingo 23 de julio, donde once listas competirán para renovar autoridades, 31 concejales y 5 integrantes del Tribunal de Cuentas con Boleta Única de Sufragio (BUS).El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba intentará retener el poder con la candidatura del actual viceintendente Daniel Passerini, quien trabajó como jefe de campaña del electo gobernador, e irá en fórmula acompañado por un representante del PRO, Javier Pretto.El principal adversario es la lista de "Juntos por el Cambio" (JxC) que impulsa a los diputados nacionales Rodrigo de Loredo (UCR) y Soher El Sukaria (PRO).Se suman dos listas afín al kirchnerismo: "Córdoba de Todos" que lleva a Humberto Spaccesi y la del Partido Humanista con Eduardo González Olguín, mientras Encuentro Vecinal Córdoba postula a César Orgaz; Somos Córdoba a Juan Pablo Quinteros, el FIT - Unidad a Laura Vilches, Partido Popular a José Saurrin, el Partido Unión Popular a Romina Giménez, el Demócrata a Jorge Scala y La Libertad Primero a Verónica Sikora, la abogada cuestionada recientemente por criticar a Luis Juez cuando llevó a votar a su hija discapacitada.Para cerrar el mes de julio, el domingo 30, cerca de 449.000 electores podrán elegir en Chubut gobernador y 27 diputados para la Legislatura unicameral de la provincia donde compiten cinco fórmulas, además de intendente y concejales en la mayoría de las localidades.El frente "Arriba Chubut", integrado por 8 partidos con eje en el justicialismo, lleva para gobernador al intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, en fórmula con el vicegobernador y exintendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre.La alianza "Juntos por el Cambio Chubut" anotó como candidato a gobernador al senador nacional del PRO Ignacio Torres, junto al exdiputado nacional radical Gustavo Menna.La alianza "Por la Libertad Independiente Chubutense", que se alinea con la candidatura a presidente de Javier Milei, postula al empresario César Treffinger y la comisario inspectora Laura Mirantes, mientras el Frente de Izquierda candidateó a Emilse Saavedra y Julieta Rusconi.El único partido político que presentó fórmula por fuera de las alianzas es "Generación para un Encuentro Nacional" (GEN), que encabeza Oscar Petersen para la gobernación.