Twitter limitó la cantidad de mensajes que se pueden leer y generó la polémica

La red social Twitter limitó este sábado la cpara proteger el funcionamiento de su plataforma, de acuerdo a lo que difundió su propietario, el magnate sudafricano Elon Musk.A través de un tuit publicado en su cuenta oficial cerca de las 14.30, Musk informó: "para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema,: las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día; las cuentas no verificadas a 600 publicaciones por día y las nuevas cuentas no verificadas a 300 por día".Una hora después añadió que"debido a la lectura de todas las publicaciones sobre límites de lecturas".Desde la mañana, numerosos usuarios de todo el mundo habían comenzado a reportar una, lo que fue c, que capta esos problemas en tiempo real., era esta tarde la primera tendencia en la Argentina de la red propietaria del magnate Elon Musk."Lo sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consulta. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo", señala uno de los mensajes que aparece cuando no se puede continuar navegando en la red social, aunque en algunos casos ocurre de forma intermitente.En otros casos, usuarios informaron directamenteDowndetector informó más temprano que los problemas afectan el uso de Twitter, pero también d