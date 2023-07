Katopodis dijo que Unión por la Patria se prepara "para ganar las elecciones"

"Tenemos que defender un proyecto de país con trabajo", sostuvo el Ministro / Foto: Archivo.

La fórmula Massa-Rossi genró un "cambio de aire" en el peronismo, aseguró Katopodis.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo este sábado que, y aseguró que ese espacio "ahora está preparándose, no para una derrota digna, sino para ganar en forma decidida las próximas elecciones"."La designación de Sergio habilitó la existencia de otro aire, otro clima, que indica que no estamos preparándonos para una derrota digna sino preparándonos para ganar en forma decidida las próximas elecciones", subrayó esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.Desde esa premisa, señaló que en las próximas semanas el objetivo de la coalición será "salir a construir y ampliar", con un "desafío" principal que será "juntar todas las fuerzas" para, remarcó."Este armado político en el peronismo también plantea una nueva generación de dirigentes", remarcó y aseguró que esa renovación se refleja en la decisión de poner a competir "al mejor equipo, con Sergio (Massa) y Axel (Kicillof), que representan un estilo distinto pero tienen los mismos intereses".Según el ministro, el acuerdo de los distintos sectores"Tenemos que defender un proyecto de país con trabajo, producción, obra pública, la construcción de universidades, como lo venimos haciendo", exhortó.Además, analizó que"Sabemos que el peronismo tiene que construir con el conjunto de la sociedad en una situación donde hay dos Argentinas que se disputan en la próxima elección. Nosotros creemos que se construye protegiendo a nuestra gente, pero del otro lado están los que cuando gobernaron lo hicieron mal, nos endeudaron, fueron al casino, no es que pusieron esa plata al servicio de la producción", contrastó.El titular de la cartera de Obras Públicas consideró también que desde Juntos por el Cambio "incluso te dicen que están planteando ajuste y sacrificio para los argentinos mientras que, por el contrario, desde el peronismo nosotros decimos que los argentinos necesitan más inversión y más trabajo en todo el país"."Ellos", insistió al referirse a unas recientes declaraciones del jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de JxC Horacio Rodríguez Larreta.Esta semana, Larreta había manifestado que la clave de la oposición, en esta coyuntura electoral, no será solo ganar los comicios sino también "terminar con el kirchnerismo para siempre".Katopodis afirmó en sus declaraciones radiales quePor otra parte, a título personal, el funcionario remarcó que él siempre militó "por la unidad" de la coalición y dijo que se siente representado por la propuesta electoral de UxP aunque no haya sido designado para integrar ninguna lista."Yo viví los cuatro años durante los cuales estos tipos (la oposición) remataron la Argentina", finalizó.