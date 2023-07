Misiones apuesta a recuperar el suelo y cultivar alimentos sin tóxicos

Foto archivo: Magali Druscovich.

La implementación del artículo 7 es una de las claves

Sanar el suelo, diversificar la producción agropecuaria con alimentos que no se producen en Misiones, evitar consumir agrotóxicos en la yerba y generar más trabajo, además de cuidar la salud, son algunos de los beneficios de la flamante Ley de Promoción de Bioinsumos, la cual prohíbe la utilización del glifosato y derivados en todo el territorio provincial, según activistas de la agricultura familiar y diputados que la impulsaron.Misiones se convirtió en la, que ahora deberá ser reglamentada.Se trata de un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, normativa que fue celebrada por productores de la agricultura familiar mientras la Confederación Económica de Misiones (CEM) pidió "diálogo y consensuar acuerdos"., del Movimiento Agrario Misionero (MAM), que incluye a los agricultores familiares, dijo a Télam que desde su agrupación defendieron "la idea de prohibir los agrotóxicos, entre ellos, el herbicida del glifosato", aunque aseguró que otros quedaron afuera de la normativa."Hay muchos otros agrotóxicos que no se prohíben en la ley y que se utilizan, pero", apuntó Torres.Para el activista,"es desesperante la forma en que se utilizan agrotóxicos y los efectos que tienen en la salud"."Se hicieron estudios que indican que", detalló.Sin embargo, remarcó que en la transición del uso de agrotóxicos a los bioinsumos es imprescindible que "el Estado asista a productores familiares para que no se generen grandes pérdidas económicas"."Hay una empresa que está trabajando en eso y probamos sus insumos y están dando resultado, ojalá que en dos o tres años se dejen de usar agroquímicos, pero las grandes cerealeras y yerbateras son las que están en contra", dijo.Respecto a, Torres indicó quePor su parte, el ingeniero agrónomo, del colectivo Semillas Autoconvocadas, de la localidad de Montecarlo, pidió que se convoque a las organizaciones para la reglamentación de la ley."Es necesario", afirmó y reforzó la idea de la presencia estatal en la asistencia del uso de tecnologías naturales que no tienen los costos de los agrotóxicos.Los productores agroecológicos del colectivo de Semillas vienen implementando desde hace tiempo bioinsumos, que ellos denominan biopreparados."Es una tecnología de autogestión organizada porque todo lo que genera dependencia no sirve, son elaborados por las mismas familias con componentes propios de su sistema productivo,", explicó.Si bien aseguró que la flamante ley "no fue sentida por la comunidad" y "surgió de la instalación de la empresa Agrosustentable que hizo convenios con el Ministerio de Agricultura local", explicó que igual es importante porque "las semillas nativas y criollas están en peligro"., después las venden bajo la propaganda de `alto rendimiento´, sólo para vender los agrotóxicos que las mismas empresas producen y además se desarrollan con tóxicos", detalló.Por su parte, lapidió "crear y sostener una mesa de trabajo de temas trascendentales y decisiones estratégicas que hacen al desarrollo de la producción agropecuaria"."Instamos al diálogo para consensuar acuerdos respecto de la implementación delde la Ley de Promoción de Bioinsumos ", explicitó en un comunicado difundido en Twitter.Ese artículoLa norma fue presentada por los diputados(Frente Renovador de la Concordia),(Tierra, Techo y Trabajo) y, actual ministra de Agricultura Familiar de la provincia."En 2018 presentamos y se aprobó la ley que prohibía el uso de agrotóxicos en la zona urbana y cercana a cursos de agua, la Ley de Huertas Escolares; el año posterior se aprobó ely ahora fue la Ley de bioinsumos que se viene discutiendo hace cuatro años", dijo a Télam Sereno sobre el camino hacia la nueva norma.Misiones tiene 30.000 familias que producen de 5 a 50 hectáreas (minifundistas), con un 40% de población rural, de un total de un 1,2 millón de habitantes, planteó el diputado., agregó.Otro objetivo de la flamante norma esporque Misiones importa casi el 70% de los que se consume y hay 10.000 familias que plantan tabaco, apuntó el diputado.Respecto a las necesidades de la provincia, indicó que "resta desarrollar caminos rurales que permitan sacar la producción" y dijo que sin el uso de agrotóxicos "se cuida el suelo y se va a generar más trabajo porque para sacar la maleza antes se necesitaba a un tipo con una mochila de glifosato y ahora se va a necesitar gente que lo haga de forma natural".Al igual que Torres, Sereno mencionó las posibles dificultades a la hora de implementar la ley., indicó.