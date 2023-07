El Presidente recordó a Perón y, en clave electoral, habló de "unidad y organización" en el PJ

Se cumplen 49 años de la muerte de Juan Domingo Perón.

Funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes políticos y sociales de Unión por la Patria (UxP) recordaron hoy al expresidente y fundador del movimiento justicialista Juan Domingo Perón, a 49 años de su fallecimiento, y llamaron a "la unidad de todos los argentinos" bajo las banderas de "justicia social, independencia económica y soberanía política".Por su parte, el presidente Alberto Fernández recordó como un "inigualable estadista y conductor" al exmandatario y, en un mensaje con clave electoral, afirmó que "con unidad y organización" el peronismo podrá el año próximo conmemorar los 50 años de su fallecimiento "durante otro Gobierno peronista".A través de su cuenta personal de Twitter, el Presidente agregó que el próximo gobierno peronista servirá "para seguir construyendo una patria con justicia social, soberanía política e independencia económica" y agregó que "cada vez que nos referimos a qué Argentina queremos, su nombre está presente".Fernández acompañó su posteo con una ilustración del expresidente argentino, en la que se lee: "Forjador de la nueva gran argentina", realizada por Saúl Borobio en 1948, y explicó que la imagen "se encuentra exhibida en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada junto a otras obras y objetos de la historia presidencial de nuestro país. Las y los invito a visitarlo".Desde su cuenta oficial de Twitter, Unión por la Patria (UxP) rememoró la célebre frase del líder político: "Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa Patria la unidad de todos los argentinos" y agregó que "a 49 años de su fallecimiento, el legado de Juan Domingo Perón sigue vigente", tuit que fue replicado por el precandidato a presidente de la coalición oficialista, Sergio Massa.Por su parte, el postulante a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi, aseguró que el legado y las enseñanzas del líder político "están más vigentes hoy que nunca" y "guían nuestros pasos"."Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. En el aniversario de su fallecimiento, recordamos y honramos el legado del General Juan Domingo Perón. Sus enseñanzas están más vigentes que nunca y guían nuestros pasos", dijo el jefe de Gabinete a través de su cuenta de Twitter., calificó a Perón como el "conductor" del movimiento peronista y "un adelantado a su época" y añadió: "Su legado nos compromete a seguir trabajando por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política".A su turno,aseguró que "está vigente el compromiso de la militancia con la unidad y la doctrina justicialista"."Somos más los que queremos construir futuro a partir de la hermandad de los que trabajan. #UniónPorLaPatria", dijo desde la misma red social.Larecordó a Perón como "el símbolo de las y los trabajadores y humildes de nuestra patria" y añadió: "Me llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino".Asimismo, laPaz, aseguró que Perón es "el inmortal que vive en cada uno de los corazones de los compañeros y compañeras"."El que dijo que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. El que nos marcó el rumbo para siempre, construyendo un movimiento con los valores de la solidaridad y la cooperación", dijo la ministra.En este sentido, la funcionaria sostuvo que por Perón y por la primera dama Eva Perón "levantarán siempre las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política".Por su parte, erecordó en Twitter al presidente argentino que "dedicó toda su vida a construir un país más inclusivo y soberano" y aseguró que a 49 años de su partida "sus ideales vigentes en cada política pública" que impulsan.Su par riojano,, se hizo eco de estas palabras y señaló que "sus palabras y valores siguen siendo la guía del movimiento"."La defensa de los derechos de las y los trabajadores, la felicidad del pueblo y la grandeza de nuestra Patria", expresó a través de su cuenta de Twitter.dijo que en su distrito siguen el "legado" de Perón, con "un modelo de provincia que mantiene en alto las banderas históricas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, para construir la Formosa grande que todos y todas queremos".Su par de larecordó al "líder político que otorgó derechos vitales y nos legó la obligación de luchar por un mundo más justo"."Siempre estará presente en nuestra memoria. Continuemos levantando sus banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política", expresó por la red social del pajarito.Por su lado, laremarcó que a 49 años de su partida, "el peronismo sigue vertebrando la vida pública argentina como eje de la política nacional"."Quienes estamos al servicio del pueblo tenemos sus transformaciones históricas como guía para proyectar el futuro".consideró que Perón "condujo el momento de mayor desarrollo de nuestra patria" y recordó que fue "el presidente más votado de la historia argentina gracias a la conquista de derechos y del crecimiento nacional"."Eterno en el corazón del pueblo, su nombre convoca a luchar por la justicia social", dijo Ferraresi.Finalmente, lacitó las palabras del máximo líder del movimiento peronista; "Nosotros no defendemos ni defenderemos otra causa que no sea la causa del Pueblo".