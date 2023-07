El incendio de un autobús en la India dejó 25 muertos

El incendio de un micro provocò la muerte de 25 personas. Foto: AFP.

Al menos 25 personas murieron yla mañana de este sábado en la India cuando un micro se incendió en una carretera del estado de Maharastra, en la zona oeste del país, informaron fuentes policiales.Todo sucedió cuando el autobús iba camino a la ciudad de Pune y por causas que se desconocen chocó contra un poste y volcó, lo que provocó que se prendiera fuego el depósito de combustible, dijo el responsable policial Baburao Mahamuni.. 25 personas murieron y ocho están heridas", explicó Mahamuni a la prensa, según informó la agencia de noticias AFP.Los heridos, entre ellos el conductor, fueron enviados a un hospital cercano al lugar del accidente, que sucedió a 400 kilómetros al este de la capital financiera de India, Bombay.En tanto,para ser interrogado, explicó el ministro de Desarrollo Rural a la prensa, Girish Mahajan.El ministro agregó que se trasladaron varios cuerpos para ser identificados.Además, un superviviente contó que había salido del autobús en llamas, por una de las ventanillas: "El pasajero que estaba sentado a mi lado y yo logramos escapar rompiendo la ventanilla", dijo a la agencia de noticias Press Trust of India (PTI).Un testigo dijo a PTI que quiso rescatar a varios pasajeros pero que no lo logró porque, al tiempo que aseguró "vimos a gente quemándose viva dentro".Por otra parte, vocero policial indicó que"Profundamente entristecido por el accidente de autobús", posteó el primer ministro Narendra Modi en Twitter, y añadió: "Mis pensamientos y oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida. Espero que los heridos se recuperen de forma rápida".Los accidentes mortales son habituales en la vasta red de carreteras de India, que son peligrosas y están mal mantenidas. Las causas principales son la velocidad excesiva o no usar casco o cinturón de seguridad.Un informe del Banco Mundial en 2021 apuntó que India acumula un 11% de las muertes por accidente de tránsito en el mundo, a pesar de tener solo un 1% del parque automotor.El mismo informe estimó que, lo que supone una persona cada cuatro minutos.