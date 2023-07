Francisco designó a Víctor "Tucho" Fernández al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe

Por decisión de Francisco, Víctor "Tucho" Fernández estará al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Foto Facebook.

A fines de 2016, Francisco había designado a Fernández consultor de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano

El papa Francisco designó al obispo argentino, el organismo encargado de los juicios canónicos por pederastia, entre otros temas, informó el Vaticano.Fernández, de, reemplazará desde "Mitad de septiembre" al cardenal jesuita Luis Ladaria Ferrer, quien superó el límite de 75 años para los cargos ejecutivos de la Curia, informó un comunicado oficial."Como nuevo Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Tiene como finalidad central custodiar la enseñanza que brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan",dada a conocer este sábado junto con la designación.Según la Constitución "Prediquen el Evangelio", promulgada por Francisco en 2022, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe tiene como función "ayudar al Romano Pontífice y a los obispos a proclamar el Evangelio en todo el mundo, promoviendo y tutelando la integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral, sobre la base del depósito de la fe y también buscando una comprensión cada vez más profunda de esta ante los nuevos interrogantes".En la órbita del organismo se encuentra también la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, cuya función es "ofrecer al Romano Pontífice consejo y asesoramiento, así como proponer las iniciativas más adecuadas para la tutela de los menores y de las personas vulnerables".que ahora encabezará Fernándezcada una de ellas coordinada por un Secretario que asiste al Prefecto en el ámbito específico de su competencia, con la colaboración del Subsecretario y de los respectivos Jefes de Sección.La Sección Doctrinal se ocupa de los asuntos relacionados con la, además de promover los estudios destinados a aumentar la comprensión y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización.Por lo que se refiere a la fe y a la moral, la Sección realiza el examen de los documentos que han de ser publicados por otros Dicasterios de la Curia Romana, así como de los escritos y opiniones que parezcan problemáticos para la recta fe, fomentando el diálogo con sus autores y proponiendo los remedios adecuados, de acuerdo con las normas de Agendi ratio in doctrinarum examine.A esta Sección se le confía la tarea de estudiar las cuestiones relativas a los Ordinariatos Personales instituidos por la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus.A la Sección Doctrinal pertenece la Oficina Matrimonial, que fue creada para examinar, tanto de hecho como de derecho, las cuestiones relativas al "privilegium fidei".La Sección Disciplinary se ocupa de ellos a través de la jurisdicción del Supremo Tribunal Apostólico allí establecido. Tiene la tarea de preparar y elaborar los procedimientos previstos por el derecho canónico para que la Congregación, en sus diversos órganos (Prefecto, Secretario, Promotor de Justicia, Congreso, Sesión Ordinaria, Colegio para el examen de los recursos en materia de delicta graviora), pueda promover una correcta administración de justicia.Fernández,, fue rector de la UCA desde 2009 hasta su designación en la arquidiócesis platense en 2018.Fernández, que había sido nombrado arzobispo de Tiburnia por el papa en mayo de 2013, es uno de los pilares intelectuales sobre los que se ha basado Bergoglio para la escritura de diversos documentos pontificios, como las exhortaciones de 2013 Evangelii gaudium; la de 2016 Amoris Laetitia y la de 2018, Gaudete et exsultate."Tucho" fue ademáspresidió la comisión redactora del documento de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil, que los expertos definen como el "inicio conceptual" de su pontificado.Miembro de la comisión de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina, es licenciado en Teología con especialización bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma, en 1988, y doctor en Teología por la Facultad de Teología de la UCA en 1990.A fines de 2016, Francisco había designado a Fernández consultor de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, el organismo que tiene bajo su órbita "todas las Universidades, Facultades, Institutos y Escuelas Superiores de estudios eclesiásticos o civiles que dependen de personas físicas o morales eclesiásticas, así como también, sobre las Instituciones y Asociaciones con finalidades científicas".En febrero pasado, el Papa nombró a Fernández como miembro del nuevo dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, que absorbió a la antigua Congregación para la Educación Católica.