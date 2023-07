Los Pumas con el plantel listo para jugar ante los All Blacks

Los Pumas abren el Rugby Championship 2023 ante All Blacks en Mendoza | Foto: AFP

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, el australiano Michael Cheika, designó al plantel de 31 jugadores que abrirá la temporada internacional, en el debut frente a su par de Nueva Zelanda, por el torneo Rugby Championship.El encuentro del seleccionado argentino frente los All Blacks, se disputará el sábado 8 de julio desde las 16, en el estadio Malvinas Argentinas, de la ciudad de Mendoza.El seleccionado argentino tiene previsto viajar a Mendoza este domingo para el primer encuentro del torneo, que se completará con las participaciones de Australia y SudáfricaEn el plantel dado a conocer este viernes sobresalen las presencias del capitán Julián Montoya, el tercera línea Pablo Matera, el tucumano Nicolás Sánchez y el hooker Agustín Creevy, entre otros.Cheika también incluyó a los ex integrantes de Los Pumas '7, Rodrigo Isgró y Luciano González, mientras que el medio scrum iniciado en el club Olivos, Ignacio Inchauspe, viajará en carácter de invitado.Asimismo también están presentes Lucio Sordini y Sebastián Cancelliere, ambos llamados por primera vez por el técnico Cheika.El plantel completo es el siguiente:Los Pumas, luego del debut frente a los All Blacks, practicarán toda la semana en tierras mendocinas y posteriormente viajarán rumbo a Australia para medirse el sábado 15 ante los "Wallabies", partido que se jugará en el CommBank Stadium de la ciudad de Sydney.Finalmente, por la tercera fecha del Rugby Championship, versión reducida, Los Pumas visitarán a Sudáfrica el sábado 29 de julio, en el estadio Ellis Park de Johannesburgo.