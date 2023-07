A pasos del Congreso, el Liceo lleva un siglo y medio levantando el telón

Next

Si bien la sala de enfrente de la plaza Lorea albergó grandes éxitos ya enormes figuras, la esquina de Rivadavia y Paraná está indisolublemente ligada al nombre de Enrique Pinti y a su imagen en jogging dispuesto a lanzarle al espectador una catarata vertiginosa de verdades. Es que la obra “Salsa Criolla” ocupó la sala durante diez años, entre 1985 y 1995, con un total de 2957 funciones, en las que más de 2 millones de espectadores se divirtieron con la particular versión del humorista de la historia argentina, que tuvo una breve versión totalmente remozada a treinta años de su estreno pero no cambió su final: una canción que aún hoy resuena como reivindicación del papel del arte, “Quedan los artistas”.

Funciones accidentadas

La cercanía del teatro con el Congreso de la Nación no sólo le dio una vista privilegiada de la conocida como “Plaza de los Dos Congresos”. También generó no pocos inconvenientes.



Funciones en las que se oían bombos y redoblantes que pasaban por la calle, las veredas colmadas por manifestaciones y gases lacrimógenos y bombas de humo. “Hubo funciones que ya habían comenzado y tuvimos que bajar las persianas del teatro para que los gases no afectasen a los espectadores”, cuenta Rottemberg, quien, detrás de la boletería de la sala vio pasar los últimos años de la historia argentina.