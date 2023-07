Santoro afirmó que UxP "es una verdadera alternativa" para gobernar la Ciudad de Buenos Aires VER VIDEO

Leandro Santoro, precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por UxP.//Foto Raul Ferrari

Algunas de las propuestas

La presentación de precandidatos por la Ciudad se realizó en un complejo artístico cultural de Chacarita.//Foto Raul Ferrari

Precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Paula Penacca.// Foto Raul Ferrari

El precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro afirmó este viernes que el espacio que encabeza "s, al encabezar un acto en el Complejo C del barrio de Chacarita, donde presentó al resto de los postulantes de la coalición con miras a lasque se desarrollarán enen el distrito capitalino."Hoy nuestro desafío es ser una verdadera alternativa de gobierno y tener vocación de poder. Tenemos que construir equipos; sumar voluntades; sintetizar diferencias; articular entre todos un movimiento cultural y armar una mayoría electoral que se exprese en una mayoría política y no a la inversa", sostuvo Santoro durante su discurso.El diputado nacional aseguró además tener "la convicción y la esperanza de que es posible gobernar" una ciudad que hace 16 años es gestionada "por la derecha" si se arma "un nuevo proyecto político humano, sensible y solidario"."Cuando discutimos el programa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires discutimos si queremos una ciudad gris o verde. No queremos que todo lo organice el mercado. Queremos que el estado cumpla un papel fundamental", argumentó sobre la dicotomía entre los modelos de gobierno.Asimismo, Santoro sostuvo que tiene uny anticipó que de ganar las elecciones llevará adelante en la ciudad"Si nos toca ser gobierno el 10 de diciembre de este año vamos a llevar adelante un programa de transformación radical en esta ciudad", afirmó."Me comprometo a que la primera semana que seamos gobiernoque fue lo que permitió el principal curro inmobiliario del macrismo en la ciudad. Con nosotros se terminan los negociados inmobiliarios y la especulación", añadió.También adelantó que ense aplicará una "política urgente de alquileres sociales" que proteja a "las personas más desfavorecidas y a la clase media"."Vamos a llevar adelante undando un paso más allá para discutir en serio la matriz de la desigualdad", advirtió y anunció además una fuerte inversión en educación, sobre todo en el nivel inicial, para "darles las herramientas a los niños para que puedan definir su proyecto de vida"."Cuatro palabras explican laen estos 16 años de gobierno macrista: desinversión, subejecución, precarización y tercerización", denunció sobre las carencias en materia de educación en la ciudad porteña.Para el precandidato de UxP esta "no es una elección más" sino "donde se va a requerir "asociar el corazón y la cabeza, las banderas históricas de nuestra tradición popular y las políticas públicas que consigan vincular lo cotidiano con las resoluciones de estado".Otra de las oradoras del acto fue lapor la Ciudad de Buenos Airesque expresó la "convicción de no dejar solos a nuestros vecinos" y el deseo de "poder representar sus demandas y sueños"."Creemos que son muchos los porteños que no quieren vivir más en una ciudad que es incómoda, que es insensible, injusta y desigual, vamos a construir una mejor ciudad porque somos la opción superadora de lo que hace 16 años le imponen a nuestros vecinos como el único modelo posible", aseguró.En tanto, elsostuvo que UxP tiene "todas las condiciones para competir, ganar y gobernar la ciudad de Buenos Aires"."Aunque el contexto macroeconómico sea complejo,, la discusión es si la distribución del crecimiento y de la riqueza va a abarcar a todos o si se la reparten como de 2015 a 2019 entre cuatro vivos", sostuvo.El acto se llevó a cabo pasadas las 18.30 en unubicado en la avenida Corrientes 6271 en el barrio porteño de Chacarita.Sobre el escenario acompañaron a Santoro loscomo Matías Lammens, María Bielli, Graciana Peñafort, Victoria Freire y Matías Barroetaveña.También lospor la ciudad Paula Penacca, Eduardo Valdés, Javier Andrade ,Itai Hagman, entre otros.Entre las primeras filas de un auditorio colmado pudo verse al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus; al senador y presidente del PJ porteño, Mariano Recalde; al secretario de Comercio, Matías Tombolini; a la legisladora porteña, Ofelia Fernández; a la diputada de la ciudad Victoria Montenegro y al presidente del Partido Solidario, Carlos Heller, entre otros.