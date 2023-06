El chatbot del Estado nacional "TINA, facilita la vida de los ciudadanos"

"TINA es el primer Chatbot que tiene un Estado Nación" VER VIDEO

Las políticas, inversiones e innovaciones en materia tecnológica, los avances y desarrollos en torno a la Inteligencia Artificial (IA), su impacto en la vida cotidiana y el rol de Tina (primer chatbot realizado por el Estado nacional) son algunos de los ejes de la entrevista en los estudios de la agencia Télam con Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de La Nación., dijo la funcionaria acerca de esta herramienta lanzada en noviembre del año pasado.Tina fue creada y desarrollada por un equipo solo de mujeres basado en la IA con el que se pueden resolver más de 200 trámites y obtener documentos de manera sencilla durante todo el año y las 24 horas del día. "Lo que hace es facilitarnos a los ciudadanos y las ciudadanas, no importa dónde estemos, no importa qué provincia habitemos, que nos podamos vincular de una manera más ágil con el Estado", explicó Sánchez Malcom sobre el objetivo central de este desarrollo al que se puede acceder desde WhatsApp, la App Mi Argentina o en el sitio web del gobierno "Es un trabajo con coordinación centrado, si se quiere, en seres humanos, y hay un correlato obviamente puesto en soluciones tecnológicas más ágiles, más fáciles y más intuitivos para quienes los usan", agregó la secretaria de Innovación Pública durante la charla en los estudios de Télam para dar cuenta que, además de los procesos vinculados a la Inteligencia Artificial, hay un equipo de personas que logran ampliar la capacidad de respuesta de Tina.En este punto, Sánchez Malcom subrayó que una tarea importante es debatir en "términos claros, llanos y entendibles" sobre la Inteligencia Artificial sin perder de vista que "un desarrollo tecnológico es complejo en sí mismo por lo que implica tener la capacidad de procesamiento de tanta cantidad de información y de datos".Durante la charla en los estudios de Télam, también se reflexionó sobre el uso de la Inteligencia Artificial para evaluar si existen riesgos, peligros o se trata de una herramienta tecnológica al servicio de la humanidad en todas sus variantes."Tenemos que discutir en términos bien claros, llanos y entendibles de qué estamos hablando cuando hablamos de Inteligencia Artificial, cómo podemos empezar a apropiarnos y a utilizar esas soluciones, siendo conscientes de lo que suponen, de los datos que se procesan y de los riesgos que esto conlleva", señaló al ser consultada sobre su mirada en este punto en particular.A la vez, Sánchez Malcolm sostuvo que "hay que apuntar a que los chicos y las chicas se formen obteniendo estos conocimientos". Y agregó: "De qué forma nos cuidamos respecto de lo que puede ocurrir con procesamientos de contenidos basados en la Inteligencia Artificial. Cómo obtenemos herramientas o instrumentos que nos permitan determinar si un video, si una foto, si una voz está generada por una persona o por Inteligencia Artificial".Por otro lado, Sánchez Malcom destacó el lugar que el país ocupa en la región en diversos puntos relacionados con la innovación con un impacto concreto en la vida cotidiana. "La gestión digital del Estado nacional está a la vanguardia en toda la región respecto a cómo se tramitan documentos, expedientes, decretos, resoluciones, disposiciones en Argentina, que se hace 100% digitalmente y que hemos generado un incremento casi del 300% respecto de lo que encontramos cuando llegamos", detalló."El Estado en sí mismo es un actor muy importante en todo el universo que está vinculado con las tecnología en términos de contratación, de soluciones tecnológicas, de implementación de soluciones tecnológicas, y de disponibilización, que es cómo se construye esa relación con la ciudadanía", agregó la secretaria para comprender el impacto que tiene el área que conduce.Según Sánchez Malcom, el desarrollo y la presencia del Estado también se puede constatar en el alto nivel de conectividad y acceso móvil en todo el país, en el valor de la empresa nacional ARSAT y los satélites construidos en la Argentina."ARSAT tiene la red de fibra óptica más grande de América Latina, si hablamos de redes públicas: más de 34.000 kms de fibra iluminada. ¿Qué significa eso? Que ARSAT es un importantísimo actor de capital 100% estatal que vende internet mayorista a más de 1200 cooperativas de servicios de internet y empresas locales de todo el territorio nacional. Y esto hace que llegue internet al hogar, tanto desde vías privadas como de una articulación público-privada con una fuerte inversión del Estado", describió para remarcar las tareas vinculadas al fortalecimiento de la infraestructura.La conectividad, el acceso a la información y a las nuevas tecnologías son los ejes centrales sobre los que trabaja la Secretaría de Innovación Pública, un espacio que cuenta con cinco subsecretarías, direcciones nacionales y "no menos de 750 personas" como parte de un equipo "muy profesional, con mucho saber adquirido, que se ha ido robusteciendo a lo largo de estos años", concluyó Malcom.