La Corte de EEUU avaló la discriminación contra la comunidad LGTBQ+

Foto archivo: AFP.

El caso que llevó a la decisión de la Corte

Revés para Biden

La Corte Suprema de Estados Unidos se valió este viernes otra vez de su, en un fallo que basado en la libertad de expresión le dio la razón a una diseñadora gráfica que se negó a crear sitios de internet para matrimonios igualitarios.Un día después de dictaminar en contra de los programas universitarios de discriminación positiva, como el que otorga un cupo por color de piel u origen étnico,La Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, implica que en Estados Unidos "la gente es libre de pensar y expresar lo que quiera, no lo que el Gobierno le diga", escribe en su nombre el magistrado Neil Gorsuch, el primero del total de tres jueces de la Corte Suprema que nominó Trump durante su mandato.El estado de Colorado "pretende utilizar su ley para obligar a una persona a crear un discurso en el que no cree", añadió.En este estado del oeste una ley prohíbe la discriminación por orientación sexual desde 2008 y puede imponer sanciones de hasta 500 dólares, en una legislación que ya fue impugnada en los tribunales hace años.El tema volvió a los tribunales con, una diseñadora gráfica que se describe comoLa mujer perdió dos veces en tribunales menores y llevó su caso a la Corte Suprema, que desde 2020 cuenta con una mayoría de seis jueces conservadores sobre el total de nueve integrantes.Ese tribunal finalmente la respaldó al estimar que su actividad, pese a ser comercial, entra en el ámbito de la libertad de expresión."Determinar qué es actividad expresiva protegida por la Primera Enmienda a veces plantea cuestiones difíciles, pero no es este el caso", escribió Neil Gorsuch, citado por la agencia de noticias AFP.La juezaEn sintonía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó hoy de "decepcionante" la sentencia."Me preocupa profundamente que la decisión pueda dar lugar a una mayor discriminación contra los estadounidenses LGTBIQ+" y en términos generales "debilita leyes" que "protegen a todos los estadounidenses contra la discriminación", estimó en un comunicado.El mandatario ya había criticado el fallo de ayer de la Corte Suprema, que puso fin a las políticas de discriminación positiva en las universidades.Esa misma mayoría del máximo tribunal fue la que en junio del año pasado terminó con el derecho constitucional de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, establecido en 1973 mediante del fallo Roe vs Wade, lo que dejó en manos de los estados la decisión de permitir o prohibir que los abortos se realicen legalmente.Estos mismos integrantes del tribunal ratificaron además en los últimos meses el derecho a portar armas y limitaron los poderes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente.Por otro lado, la Corte Suprema tambiénEl tribunal dictaminó, nuevamente por una mayoría de seis de los nueve magistrados, que el gobierno se extralimitó en sus funciones al adoptar este programa sin autorización explícita del Congreso."El tema aquí no es si debe hacerse algo, es quién tiene autoridad para hacerlo", estimó el magistrado conservador John Roberts, nominado por el exmandatario George W. Bush, en nombre de la mayoría.Este fallo supone unEn Estados Unidos la enseñanza superior es muy cara y casi 43 millones de personas piden préstamos estudiantiles federales por un total de 1,630 billones de dólares.Al comienzo de la pandemia, el gobierno del expresidente republicano Trump congeló el reembolso de estos préstamos en virtud de una ley de 2003 que le permite "aliviar" a los titulares de deudas estudiantiles en caso de "emergencia nacional".Esta medida, que se prorrogó ininterrumpidamente hasta la fecha, expira el 31 de agosto.Anticipándose a este plazo,Se presentaron 26 millones de solicitudes, según la Casa Blanca.Los tribunales bloquearon este plan después de que una coalición de estados republicanos y dos estudiantes que no podían recibir la condonación de 20.000 dólares presentaran una demanda.Acusaban al gobierno demócrata de usar el dinero de los contribuyentes sin la aprobación del Congreso. Estiman que la ley de 2003, invocada por el presidente Biden, cubre la congelación de la deuda y no su cancelación."Estamos de acuerdo con ellos", escribió el juez Roberts.Los tres jueces progresistas del tribunal discrepan.La magistradaArgumentó que ninguno de los estados que demandaron para impugnar la política de Biden estaban legitimados para hacerlo, ya que ni tenían un interés personal ni se habían visto perjudicados por la política., dijo.También alegó que la ley de 2003 permite esta política, y que el tribunal basó su decisión principalmente en el impacto de la cancelación en las finanzas nacionales."El resultado es que el tribunal sustituye al Congreso y al Poder Ejecutivo en la formulación de la política nacional de condonación de préstamos estudiantiles", escribió.