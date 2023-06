Zielinski: "Llamé a 10 jugadores y todos me dijeron que no"

Foto: Maximiliano Luna

Viernes por la mañana en el predio

El "Rojo" realizó el segundo pago al América de México y achicó la deuda

Informamos a los socios y socias, hinchas y simpatizantes de #Independiente que se acaba de realizar el segundo pago de tres millones de dólares al América de México.



En esta oportunidad, la transferencia se realizó con el dinero recaudado en la colecta en la que participaron

El entrenador de Independiente,, lamentó este viernesa los que llamó para incorporarse de cara a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que comenzará finales de agosto."Llamé a 10 jugadores y todos me dijeron que no. No hemos cerrado ninguna negociación. Hay muchos jugadores que nos interesan.", comentó el DT en la conferencia de prensa previa al partido del domingo contra Huracán."Llevarse a los jugadores del fútbol argentino que tengan un buen nivel no es fácil, te diría casi imposible por la cifra que piden los clubes. Hay que agudizar el ingenio. He ido a otros clubes en peores situaciones de la que estamos viviendo ahora. No hay que perder el rumbo.. Es mi objetivo, hasta que los números den la vamos a pelear", continuó.Zielinski contactó, entre otros, apara reforzar la defensa, pero ambos continuarán sus carreras en el exterior en principio. La idea de Independiente es traer dos centrales, dos mediocampistas y dos delanteros."Estuvimos reunidos con todo el plantel para levantar en lo deportivo. La situación de Juan Cazares, si continúa o no, es una situación dirigencial. Ya hablamos con la comisión de los futbolistas que son prescindibles y cuáles no", reconoció el DT.De cara al partido con Huracán, Zielinski comentó:"Mi estilo no es de cambiar el equipo permanentemente. En general creo que Huracán viene de un momento muy complejo pero que tiene grandes futbolistas. Cambiaron de DT y a veces el cambio de aire hace bien. Tenemos que hacer un buen partido", analizó.El posible equipo es con Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Javier Báez, Edgar Elizalde, Ayrton Costa; Braian Martínez, Iván Marcone, Sergio Ortiz y Martín Sarrafiore o Nicolás Vallejo; Matías Giménez y Martín Cauteruccio.Independiente suma 21 puntos en el campeonato y este domingo enfrentará a un rival directo como Huracán (19) para salir del fondo de la tabla general. El encuentro comenzará a las 15.00, por TNT Sports.Por otro lado, el club realizó este viernes, en busca de saldar la deuda que mantiene por el pase del futbolista paraguayo Cecilio Domínguez.Independiente informó esta tarde en su cuenta de Twitter que el dinero provino de la colecta que organizó el influencer Santiago Maratea , quien se hizo presente al momento de la transferencia de dinero junto con Juan Marconi, vicepresidente del club, y Christian Urreli.La colecta de Maratea incluyó la participación de los hinchas de Independiente y también de exjugadores como Federico Mancuello, Fabián Assman, Patricio Rodríguez y Oscar Ustari, entre otros.La semana pasada, Independiente efectuó un primer pago por un millón de dólares, con recursos del club. De esta manera, la deuda con el América se achicó a 2.100.000 de dólares.El club de Avellaneda busca saldar cuentas con el América de la capital mexicana para levantar la inhibición que le impide incorporar futbolistas de cara a la temporada que comienza con el segundo semestre del año., cierra el comunicado del "Rojo".Independiente canceló en esta semana la deuda a Defensor Sporting de Uruguay (137 mil dólares) por el pase de Carlos Benavídez, y cumplió con el pago al futbolista chileno Pablo Hernández (415 mil dólares).