Bullrich habló de ajustar, dinamitar y volver a lo que hizo Macri

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich sostuvo este viernes que hay quee insistió con, en tanto que volvió a tomar distancia de su contrincante en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, al cuestionar sus intentos de negociar con sectores del peronismo y señalar que ella "no hace campaña de marketing político".Así lo afirmó al disertar ante el XVI Foro Atlántico organizado en Madrid por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que lidera el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y que debatió sobre "Iberoamérica, democracia y libertad" y del que también participa Mauricio Macri."Lo que hay que hacer en la Argentina se resume en una sola palabra: orden. Hay que reestablecer el orden y terminar con que el Estado maneje todo.", sostuvo Bullrich al dar su mensaje en forma virtual en el foro internacional.En ese marco, volvió a insistir con su idea de "dinamitar el régimen económico kirchnerista" y planteó que es necesario "salir de la caja ideológica del peronismo para salir del pantano del populismo".La exministra de Seguridad de Mauricio Macri se quejó de que "todo depende del Estado, por lo que acá hay que desestructurar las burocracias", cuestionó el hecho de que "13 (distritos) tienen más empleo público que privado" y sostuvo que se trata deTambién afirmó que se están planteando otra vez, "".Bullrich viene de protagonizar una fuerte disputa con su contrincante en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo esta semana que la exministra de Seguridad propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración de Macri entre 2015 y 2019.Esos conceptos le valieron duras recriminaciones por parte de Bullrich, quien lo acusó de "ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto", lo que puso en evidencia el grado de tensión que afecta a la coalición opositora tras el cierre de listas para las PASO.En su disertación de este viernes, Bullrich volvió a tomar distancia de Larreta, al considerar que la Argentina"Yo no hago campaña de marketing político sino para levantar la mente de los argentinos a la lucha", dijo al precandidata, quien diferenció que -ante el cierre de listas- en Juntos por el Cambio "hubo dos caminos, dos ideas, la primera fue la del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que considera que la Argentina sale negociando con los sectores políticos, pero nosotros consideramos que esta idea no ha prendido en la sociedad porque es 'entreguémosle el poder a una parte del peronismo'"."Es decir, se está discutiendo en las primarias el cómo, con ellos o sin ellos. Nosotros decimos no hay acuerdo con el populismo", precisó Bullrich.Según Bullrich, Rodríguez Larreta plantea un discurso "imposible"."Nosotros estamos convencidos que esta idea de negociar con los otros sectores políticos no ha prendido en la sociedad y es una forma de volver a entrar en la lógica de siempre, que es entregar una parte del gobierno al peronismo", cuestionó la dirigente del PRO.En esa línea, advirtió: "Hagas lo que hagas, sea tibio o vayas más de fondo, te voltean igual. Ellos van a tener la misma actitud de amenazarte, cercarte, secuestrarte la gobernabilidad", por lo que consideró que el segmento afín a Juntos por el Cambio "se está volcando" en su favor."La idea de negociar con los mismos sectores corporativos y discrecionales que nos han llevado a esta situación está perdiendo fuerza. Nosotros proponemos un cambio mucho más profundo. No podemos estar entrando ni discursiva, ni política, ni organizativamente, sometidos al discurso hegemónico que ha intentado el kirchnerismo y peronismo en Argentina en tantos años", insistió la precandidata."Lo que se está discutiendo es el cómo: con ellos o sin ellos. Con ellos te someten, te destruyen e igual te voltean. No hay un acuerdo con el populismo en Argentina; el acuerdo con el populismo es que vos seas populista, es que la Argentina siga destruida y degradada", concluyó.En otro tramo del discurso, Bullrich aseguró que "y expresó que "los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario porque se ha desarmado y destruido la educación" en el país.