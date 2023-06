Comienzan los homenajes por el centenario de Eduardo Falú en el CCK

Juan Falú es el impulsor de los homenajes a su tío Eduardo / Foto: Nacho Sánchez.

El artista Juan Falú es sobrino e impulsor de homenajes por el centenario del guitarrista y compositor Eduardo Falú, a quien considera “una figura de una estatura increíble en la historia de la música argentina e inclusive en la historia de la guitarra en el mundo”., señala Juan Falú durante una entrevista con Télam.También guitarrista, autor y notable figura de la cultura argentina como su tío, Juan viene impulsando junto al Ministerio de Cultura de la Nación una serie de actividades de tributo y evocación de Eduardo en torno a los 100 años que cumpliría el 7 de julio próximo.El 28 y 29 de abril pasados en el Centro Cultural Borges la tarea se inició con un par de conciertos que contaron con la participación de una decena de artistas.La renovada ofrenda continuará a partir del próximo domingo a las 16 en La Cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se realizará elTambién el 2 pero desde las 19 y en la Sala Argentina del complejo habrá un concierto donde actuarán la-dirigida por Jorge Lhez- con el(conformado por la soprano estadounidense Annelise Skovmand y el guitarrista y compositor tucumano Pablo González).La saga tendrá su cita máxima el domingo 9 de julio cuando en el Auditorio Nacional un cuarteto integrado por(piano),(vientos),(percusión) y(guitarra) reciban a un elenco de cantoras, cantores y guitarristas entre quienes se cuentan Teresa Parodi, Liliana Herrero, Nadia Szchaniuk, Juan Quintero, Carlos Martínez y Carlos Moscardini.El salteño Eduardo Falú comenzó a tocar guitarra en forma autodidacta a los 11 años hasta que en 1937 se radicó en la ciudad de Salta, donde realizó sus estudios y ocho años más tarde llegó a Buenos Aires para inaugurar el desembarco del folclore provincial en la ciudad.Fue autor de hermosas canciones junto a(“Zamba de la Candelaria”, “Las golondrinas”, “Trago de sombra”, “Tonada del viejo amor”, “Río de tigres”, “Renacer”, “Amor, se llama amor” y “Milonga del alucinado”, entre las más conocidas).Pero también con otros poetas como, (“Minero Potosino”, “Celos del viento”, “Puna Sola”),(“Tiempo del jacarandá”),(“El viento tiene una pena”),(“Tabacalera” y “Canción de luna y cosecha”),(“A qué volver”) y(“Quisiera ser alfarero” y “Tiempo de partir”) y(para la canción andina "Alabanza del platero"), entre más.Y compuso obras de carácter épico, como, en colaboración con el escritor Ernesto Sábato, y “José Hernández”, sobre textos de Jorge Luis Borges.PeroProtagonistas de la charla del domingo que abrirá la trilogía de encuentros en el CCK le cuentan a Télam algunos aspectos salientes de la figura de Eduardo Falú.El guitarrista y compositor santafesino criado en Misiones, señala que“Su guitarra elevada, su voz potente y señorial, su repertorio imprescindible y ese gesto tan argentino al que deberíamos ir. Mas allá de su talento, que es inabarcable, está su forma de compartirlo. Dejó una huella desde la excelencia que atravesó transversalmente los géneros y generaciones. Y tal vez después de tanto pensar en su grandeza, sea su virtud más percibida la ternura con la que nos abrazó”, subraya.La autora y cantante correntinaresalta que “entre losestá sin duda alguna Eduardo Falú como compositor y como músico”.“La belleza y profundidad de su arte inconfundible –sostiene- ha enriquecido la cultura de nuestro país marcando clara huella en nuestra memoria colectiva para siempre”.Parodi puntualiza: “En el sonido precioso y preciso de su guitarra señera subyace la raíz más pura de nuestro ser nacional con vigencia absoluta y al mismo tiempo es emocionadamente argentino ese color, esa expresividad, esa certeza, ese acento de su inolvidable forma de cantar que aplaudimos tanto”., redondea la artista.El tucumano, una de las más inspiradas voces de la escena actual, comenta: “En mi caso lo que tengo yo de Eduardo Falú es su sonido y no como ligado, por ejemplo, a cierto territorio o a ciertas memorias de la infancia, como pasa a veces, sino dentro de mi experiencia con la guitarra y con la música en general siendo una referencia del”.“Falú –subraya-. Y eso con una calidad, con una precisión, con un cuidado que nos sirve como guía por la manera en que trabajó ese instrumento que es el cantor con la guitarra de una manera muy profunda”.Por su parte, el músico, autor, escritor y periodista, quien fue amigo de andanzas del homenajeado, apunta que Eduardo Falú “es uno de los que marcó el inicio de la popularidad masiva de la canción folclórica de nuestra tierra”: “Pero yo quiero mencionar otro aspecto no muy conocido de Eduardo:”, añade.Y en esa evocación, el presidente honorario de la Academia Nacional del Folklore, cuenta: “No recuerdo bien el año. Tal vez 1956 o 1957. Nuestro queridísimo Polo Giménez, autor entre otras maravillas de ‘Paisaje de Catamarca’, había tenido un ataque el corazón y estaba internado en el Hospital Rivadavia. Me llama Eduardo y me dice: ‘Vayamos a visitar a Polo y le tocamos ‘Al dejar mis montañas’ que voy a grabar en unos días’”., recuerda.Y para el final del relato,aporta: “Mientras guardábamos las guitarras, entre preocupado y risueño, me dice Eduardo: ‘Che ‘Tonito’, ¿no seremos yetatores?’. Por suerte Polo se recuperó esa misma noche”.Mentor de estas conmemoraciones,“Cómo compositor e intérprete –concluye- fue un puntal de la música. Y todo lo hizo desde un irrenunciable perfil de sobriedad, como quien abraza el arte con respeto y una devoción ajena a las vanas farándulas".