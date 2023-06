Kicillof: "Hay candidatos que nunca cruzaron la avenida General Paz"

El gobernador inauguró un centro de atención primaria de la salud (CAP) y entregó ambulancias en la localidad bonaerense de Hipólito Yrigoyen.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a la reelección, Axel Kicillof, afirmó este viernes que "los que sólo quieren ir para atrás y para la derecha no pueden comprender lo que significa trabajar en un plan integral de desarrollo para la provincia, que incluye recuperar derechos".Así lo expresó al inaugurar en la mañana del viernes uny entregar ambulancias en la localidad bonaerense de Hipólito Yrigoyen.Acompañado por el intendente Ignacio Pugnaloni y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el mandatario expuso quey destacó que "ya se intentó eso en Chile, con asesores del dictador (Augusto) Pinochet, y fue un desastre"."Lo dicen desde una visión ideológica porque odian el Estado y odian a aquellos que no pueden acceder a lo que necesitan sino es a través del Estado. Quieren implementar un modelo extranjero, antiguo, vetusto y que nunca funcionó para intentar solucionar problemas que no comprenden. Hay un aspecto de ignorancia y otro ideológico", analizó el economista, sobre la propuesta ya adelantada por el precandidato libertario Javier MIlei.En ese marco, el gobernador les preguntó "a estos que andan adorando al Dios mercado, ¿Qué quieren hacer con los demás, con los que no tienen dónde ir ahí donde no hay ganancias para invertir en salud o educación, que es el 70% del territorio provincial?".Luego, indicó que los dirigentes de Unión por la Patria (UxP) están "mostrando otro modelo del que propone exclusión y achicamiento".Así, graficó que la exgobernadora"abrió 65 nuevos edificios escolares, pero también cerró 37 escuelas rurales o de isla porque tenían baja matrícula", señaló que la actual diputada "decía que era muy caro pagar el transporte de los pibes, pagarle a los maestros y las reparaciones".Como contraste, aseveró: "Nosotros abrimos las que habían cerrado, hicimos 6.000 obras de reparaciones en colegios e inauguramos 165 escuelas nuevas en tres años y medio de Gobierno, con dos de pandemia" y vaticinó que "si todo sigue así, habremos hecho el triple que ella y por eso venimos a pedirles que nos acompañen en una gestión más".En la misma línea, rememoró quePor lo tanto, manifestó que "están equivocados y son ignorantes" dado que él dicta clases en universidades y "el 80% de los pibes son hijos de trabajadores".Sostuvo que no se le ocurre nada "más noble y más peronista que pensar que los hijos vivan mejor que sus padres y abuelos" y eso es algo "que puede dar el Estado: 17 nuevas universidades en el conurbano abrió Cristina Kirchner y nosotros con el programa Puentes estamos ampliando la oferta para que se dicten carreras en el interior".Analizó que los dirigentes opositores "quieren quitar derechos, ajustar, cerrar y dinamitar", opinó que "eso le proponen al pueblo: restringir derechos" y les pidió a los candidatos que "recorran nuestro territorio, vean cuáles son sus necesidades y comprueben si su modelo de exclusión puede dar respuesta a los problemas de la provincia".Además, Kicillof destacó que "los que se llenan la boca hablando de eficacia y eficiencia, cuando gobernaron tuvieron una montaña de plata, pero no pudieron ejecutar nada", los calificó de "inútiles" por haber dejado "viviendas y tantas obras sin construir"."Nada pueden hacer por la provincia y por lo que necesitamos desde la oposición. Nosotros seguimos abriendo centros de salud, centros universitarios, escuelas, entubando arroyos, pavimentando calles, construyendo caminos rurales y viviendas. Sabemos que falta mucho, pero resolvimos y vamos a seguir derecho al futuro", concluyó.A su turno, Kreplak celebró que ya se hayan abierto 145 CAPS. Luego, expuso que "anoche,, dio a conocer las políticas para IOMA y PAMI que mandó a diseñar para JxC", apuntó que el expresidente"En verdad, no tenemos problemas de financiamiento en IOMA y PAMI. De hecho, hay cada vez más cobertura y clínicas. Ellos no pueden gestionar, entonces quieren ajustar en la salud", cerró.