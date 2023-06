La querella insiste en que Acuña pudo ser la asesina: tenía motivaciones y sabe jiu jitsu

Marcela Acuña pudo haber participado en forma directa del homicidio de Cecilia Strzyzowski, asegura la querella.

Juan Arregín, uno de los abogados que representa a la familia de Cecilia Strzyzowski, aseguró este viernes que la querella aún piensa queporque tenía una motivación y sabía artes marciales, y si bien aseguró que defenderán la prisión preventiva dictada este jueves por los fiscales para los siete acusados, aclaro que ellos hubieran mantenido las calificaciones iniciales como partícipes del crimen para los cuatro detenidos externos al clan Sena.“Nosotros seguimos con la teoría de que la persona que tenía las motivaciones más concretas para sacarla del medio a Cecilia, es Marcela Acuña”, dijo este viernes a la mañana Arregín al canal de noticias C5N.El letrado comentó que “la fiscalía duda y parece seguir en esta teoría de primero la organización y la planificación por parte de los tres” (Sena), y que luego “el acto homicida o el ataque” lo concretó “César”.“Nosotrosporque tenemos conocimiento de que sabe de artes marciales, en particular de jiu jitsu brasileño”, señaló.Luego, explicó que en el caso de los asistentes de los Sena, Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González, y del casero del campo Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso,“Desde nuestra perspectiva de acusador particular, entendemos que tal vez sería apresurado ir a la figura del encubrimiento, pero de todos modos eso se puede cambiar de aquí al requerimiento de elevación a juicio, con lo cual no hay mucho que discutir”, afirmó.En este aspecto, Arregín comentó que en el lugar del campo de los Sena donde Obregón marcó que, pudo haber habido posteriormente otra quema que involucró a Melgarejo y Reinoso.“Hay otra quema que rodeó y que no sería del mismo momento en el que fueron César y Obregón, con lo cual se refuerza la teoría de que Melgarejo y su mujer iniciaron y reavivaron una segunda o tercera quema de esos elementos”, explicó el abogado.A su vez, afirmó que aún “”, entre las que mencionó “geolocalización, mensajes, llamadas, redes sociales” y manifestó que “falta establecer el cómo se deshicieron del cuerpo”.“Una cosa es un asesinato y un cuerpo sin vida que es llevado al campo y allí destrozado, y otra cosa es que haya ocurrido esto en la vivienda y que después hayan llevado los restos y hayan incendiado esto en el campo”, manifestó.Por último, anticipó que ahora se prepararán “para ir a defender junto a los fiscales esta prisión preventiva cuando se la cuestione ante el juez de Garantías o la Cámara”.