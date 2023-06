La deuda externa, un ancla para el desarrollo de la región

Foto: Prensa TV Pública

La necesidad de que los países de la región establezcanante los organismos financieros internacionales, buscando aligerar la presión que ejercen sobre sus posibilidades de desarrollo, y la realización de unafueron las conclusiones salientes del conversatorio titulado “”, el tercero del ciclo organizado por Radio y Televisión Argentina (RTA) “Una Ventana al Mundo”.El fundador y coordinador del Grupo de Puebla,, identificó como “una oportunidad” que “la tragedia de la guerra nos pusiera en un lugar distinto y eso ofrece una posición y una fuerza distinta”. Abogó por “ordenar rápido” las posiciones dentro de organismos como la UNASUR y la CELAC para establecer mejores condiciones de negociación con los acreedores externos., dijo el chileno, pero aclaró que “la economía no es un asunto matemático, es un asunto de poder y por tanto mientras no lo entendamos así nos vamos a perder en el”.Según su fundador, el Grupo Puebla planteó un debate en torno a las condiciones en que algunos países contrajeron sus deudas, y también la necesidad de declarar una, cuestiones que no se lograron “por nuestra propia desintegración y nuestra propia incompetencia”, explicó Enríquez Ominami.Para graficar las dificultades que enfrentan los países de la región para renegociar sus deudas, mencionó que “el jefe de Estado de una isla muy importante del Caribe (por San Vicente y las Granadinas), un país soberano que preside la CELAC y que podría encarar ciertos temas, tiene como jefe de Estado a Carlos III de Inglaterra”. El sociólogo chileno planteó como “solución intermedia un nuevo sistema financiero para América del Sur, América Latina y el Caribe”, utilizando para ello instrumentos comoentre “Brasil y Argentina, que tienen un intercambio comercial de miles de millones de dólares”.Consultado sobre si las palabras “deuda” y “futuro” pueden convivir armónicamente en una misma oración,fue categórico: “Decididamente no. Argentina tiene una deuda de casi 400.000 millones de dólares que no tiene la menor posibilidad de pagarla, tenemos el apriete constante del FMI y tenemos a los acreedores privados que también están esperando cobrar a partir del 2024”.“Si no se hace un replanteo general del proceso, si la Argentina no se maneja de otra manera, seguiremos anclados en este proceso de la deuda”, sostuvo el especialista, quien añadió que “si no se enfrenta de una manera decidida auditando la deuda y además mostrándole a los empresarios que defraudaron a la Argentina que tendrían que enfrentar sus responsabilidades, no va a haber posibilidad de que la Argentina en el futuro pueda salir adelante”.Para, “; hoy el endeudamiento que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri representa 3,5 veces nuestras reservas internacionales y 9,6 veces nuestro saldo de la balanza comercial, y es casi el 90% de relación Producto Bruto-Deuda.”.La integrante del Directorio del BICE agregó que “los organismos internacionales han sido los representantes del capital financiero en esa fracción de capital hegemónica que endeudó en este segundo proceso de endeudamiento en la Argentina porque han encontrado un aliado político”.“Este año es un año de elecciones donde va a estar en disputa el modelo económico y un proceso de desarrollo en la Argentina. Hay que pensar y explicarle a la ciudadanía este proceso de evolución de la deuda porque eso también tiene que ser decisorio a la hora de decidir el destino de la patria”, enfatizó Sacnun.Luego de la pandemia, dijo la integrante del BICE y abogó por “agregar una cuota del rostro humano en la economía”. Destacó que “la Argentina en materia energética, de litio y de recursos naturales, tiene muchísimo para plantear en cuanto a su industrialización y a la cadena de valor, al igual que en el sistema de navegación troncal”.Parade superar sus crisis de endeudamiento. “Cuando fui auditor de la deuda ecuatoriana y acompañé al presidente Rafael Correa a una reunión del ALBA en Caracas en 2008, mostramos los resultados de la auditoría, lo que se había logrado, y el presidente Chávez estaba convencido de iniciar un proceso para que los países latinoamericanos hicieran lo mismo mostrando el fraude que habían sufrido. Lamentablemente hubo cuestiones políticas que determinaron que eso no se lograra y esta desunión que tenemos funciona para que el capitalismo siga haciendo la suya, siga creciendo y nosotros tenemos siempre un papel subordinado a la adhesión de ellos”.Durante la transmisión, también se reprodujo el recienteque determinó que la deuda tomada por la gestión anterior ante el FMI por 57 mil millones de dólares, “impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos por su magnitud y características”.El diálogo entre los panelistas del conversatorio fue precedido por un recorrido de Rosario Lufrano y Olmos Gaona por una exposición que, mediante una línea de tiempo montada en paneles y gráficos, recorre la historia del endeudamiento externo argentino desde el empréstito de la Baring Brothers en 1824, hasta la renegociación impulsada por el actual Gobierno nacional sobre el préstamo del FMI por 45 mil millones de dólares, gestionado por la administración de Mauricio Macri.La muestra expone materiales aportados por el, que podrá visitarse en la Televisión Pública en forma libre y gratuita hasta la semana próxima, con acceso por Figueroa Alcorta 2977.A 40 años de la recuperación de la democracia, Radio y Televisión Argentina organiza el ciclo “Una Ventana al Mundo”, que durante seis encuentros propone debatir sobre problemáticas actuales, con la participación de destacados especialistas y televisoras públicas de diversos países.