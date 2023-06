El chat que muestra el miedo que sentía Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski sentía miedo por las conductas de César Sena.

César Sena. Foto: Canal 9 de Chaco

"Se peleó con la madre y parece que le levantó la mano. No sé quién le pegó a quién o qué pasó. Sabés que no perdono la violencia, si él le pegó a su mamá no se lo voy a perdonar, porque si le pega a la vieja, qué me espera a mí, me va a cagar a trompadas" Cecilia Strzyzowski

Para Cecilia Strzyzowski, César Sena, era "violento" y le tenía "miedo"

Las búsquedas en Internet de César Sena

Los, la joven asesinada en Resistencia, Chaco, le envió a un allegado para contarle que su pareja y uno de los tres acusados de matarla,, sumados a una serie de búsquedas en Internet que el propio imputado realizó días posteriores para consultar, son parte de los indicios que llevaron a los investigadores a componer el perfil criminal del menor integrante del clan familiar al que se le atribuye haber matado y hecho desaparecer el cuerpo de la víctima.Esas evidencias fueron plasmadas en la resolución mediante la cual los integrantes del Equipo Fiscal Especial de Resistencia dictaron este jueves las prisiones preventivas de César César Sena (19); su padre, Emerenciano Sena (59), y su madre, Marcela Acuña (51) por, y de los colaboradores de ese clan, el chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), porLos fiscales dieron especial relevancia a la declaración aportada el 8 de junio por un testigo de identidad reservada, quien aportó capturas de pantalla de conversaciones que vía Whatsapp había mantenido con Cecilia días antes de su desaparición, en las que ella se refería a su esposo como alguien "violento"."Estábamos disputando por una pavada y me dijo cerrá el orto y yo me quise bajar de la camioneta me metió de nuevo a fuerza, pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo", es una de las transcripciones del chat que figura en el auto de prisión preventiva al que accedió Télam.En ese mismo intercambio, la joven de 28 años agregó: "No había nadie cerca (...) por eso me dio miedo también, no había nadie quien pudiera ayudarme o hacer algo (...) Y ahora tengo miedo de eso, si ya cruzó la línea qué dice que no lo vuelva a hacer y esta vez me lastime más me hizo una guillotina y, como tiene mucha fuerza, me lastimó. Dios, me da mucha vergüenza hablar de esto".En otra conversación aportada por el mismo testigo a los investigadores, la víctima de femicidio reveló que César Sena también era viento con su madre y que debido a sus problemas psiquiátricos estaba medicado."No sé, se peleó con la madre y parece que le levantó la mano, no sé, no me contesta y no sé quién le pegó a quién o qué pasó. Sabés que no perdono la violencia, si él le pegó a ss mamá no se lo voy a perdonar, porque si le pega a la vieja, qué me espera a mí, me va a cagar a trompadas", comentó Cecilia.En ese chat, la joven agregó que "era de esperar que reaccione así", en referencia a que César "no está tomando sus pastillas".El testigo aseguró a los fiscales que Cecilia le había contado que su pareja "se medicaba por los ataques de ira que sufría" e "iba a un terapeuta".La joven también le contó al testigo en un intercambio que mantuvieron en octubre del año pasado, que su suegra Acuña la odiaba y que debía divorciarse de César "por una cuestión de dinero"."Pués mi suegra me odia, César no sabe qué hacer y yo me estoy cansando de estar en el medio", dijo sobre la situación familiar que atravesaba tras su casamiento.Al respecto, el testigo reservado agregó sobre Cecilia: "Me dijo que se tenían que divorciar por una cuestión de la herencia de César", tras lo cual recordó que recibió un mensaje escrito en el que ella le puso "no me importa la plata, es más, no le perdono que vendiera nuestro divorcio, le puso precio a nuestro amor".En otro chat introducido en la causa, las pesquisas advirtieron el contexto de dependencia emocional y económica en el que se hallaba la joven. "No me di cuenta de que dependo tanto de él hasta hoy, si él se va me quedo sin nada, todo, hasta mi trabajo depende de él, no solo mi vida emocional, el amor que le tengo, los sueños que teníamos juntos".También los integrantes del EFE, Jorge Cáceres Olivera. Jorge Gómez y Nelia Velázquez, mencionaron como prueba de cargo contra César Sena el hallazgo en-es decir un día antes de la desaparición de Cecilia, la búsqueda de información sobreEn tanto, días después, el 4 de junio, reprodujo contenido de esa red titulado "así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia" y, mientras que el 5 de junio buscó contenido sobre "qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta",, "almas de personas asesinadas", "mente de un asesino" y