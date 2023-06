Rossi: "No tengo ninguna dudas de que el peronismo será muy competitivo en las elecciones"

Foto: Pepe Mateos.

El, dijo no tener "ninguna duda" de que "el peronismo va a ser muy competitivo" en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto."No tengo ninguna duda de que el peronismo va a ser muy competitivo en las próximas elecciones. Vamos a hacer una gran elección y", dijo Rossi este viernes en declaraciones a radio Delta."Nos tenemos que enfocar en nosotros mismos. Como dijo Sergio hay que fortalecer la gestión y lo mismo dijo el presidente (Alberto Fernández)", en la reunión del Gabinete nacional, el pasado miércoles, aseguró el precandidato a vicepresidente.Rossi sostuvo que, durante la campaña electoral, hablarán "del pasado, presente y futuro", y recordó que los dirigentes de Juntos del Cambio "pasaron de gobernar entre el 2015 y 2019 a ser opositores desde el 2019; y ahí falta un eslabón perdido y lo van a tener que explicar"."Juntos por el Cambio no le dijo a los argentinos por qué dejaron una inflación del 55% y una deuda de 45.000 millones de dólares (con el FMI), sin pandemia, sin guerra y sin sequía", añadió.Sobre el precandidato a presidente de JxC y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Rossi señaló que "no puede mirar hacia el costado porque tiene responsabilidades" en lo que fue la gestión macrista y recordó que "hay funcionarios" en su equipo que fueron "parte del gobierno de Macri, como el último ministro de Economía", Hernán Lacunza."El que la va de moderado plantea exterminar al kirchnerismo, y creo que no es algo muy sano de decir, menos en democracia", sostuvo también sobre las últimas declaraciones de Larreta.En cuanto a las perspectivas económicas, el jefe de Gabinete expresó que "las cosas van a venir muy bien para los argentinos, al contrario de lo que dicen ellos, que no paran de mandar mensajes de desesperanza"."Claramente sé que estamos pasando momentos complicados pero esto termina a fin de año y vamos a tener buenos años", concluyó.