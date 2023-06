Detuvieron a tres falsos policías por extorsionar a personas trans

Los falsos policías exigían a personas trans 2.000 pesos para no amarles causas / Foto: Policía Ciudad.

El hombre llevaba una campera negra con la inscripción seguridad, con una jineta de jerarquía de comisario

Los extorsionadores tenían en su poder una credencial de seguridad privada, una pistolera y cocaína / Foto: Policía Ciudad.

Los falsos policías circulaban por Constitución en un Peugeot 308 gris / Foto: Policía Ciudad.

Armar causas

Un hombre y dos mujeres que se hacían pasar por policías fueron detenidos en el barrio porteño de Constitución acusados de extorsionar a personas trans,, informaron fuentes policiales.El hecho se registró durante la madrugada de este viernes cuando un grupo de personas trans se acercó a un móvil de la Comisaría Vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad y denunció a dos efectivos de esa seccional que un hombre, presuntamente vestido como policía, había estado dando vueltas en un auto gris, exigiendo dinero a cambio de no armar una causa a quienes trabajan por la noche en los alrededores de la plaza Constitución.Tras la denuncia formalizada por las víctimas, los oficiales buscaron por la zona y observaron el paso de un Peugeot 308 gris, en cuyo techo llevaba adosada una baliza azul,Al bajar del auto, el hombre vestía con una campera negra con la inscripción seguridad con una jineta de jerarquía de comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un chaleco táctico de transporte, un correaje negro con portacargador doble de municiones, y una pistola de aire comprimido.Ni el hombre ni las mujeres que se hallaban con él, por lo que rápidamente fueron detenidos.Durante el procedimiento se presentó una damnificada, confirmando que los ocupantes del auto le habían exigido dinero para no armarle una causa, sustrayéndole 2.000 pesos.En medio del procedimiento una de las mujeres, dijeron las fuentes.(FW)Los falsos policías tenían 16.400 pesos, tres celulares y un cuchillo(S)En la requisa, los efectivos hallaron también 16.400 pesos, tres teléfonos celulares, un cuchillo, dos garrafas para la pistola de aire comprimido, tres precintos, una credencial de personal de empresa de seguridad privada, una pistolera tipo muslera y un envoltorio con cocaína.Losa disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8, a cargo de la jueza Yamile Susana Bernan.Los voceros agregaron que el hombre, de 49 años, afronta cargos de extorsión y usurpación de títulos y honores.