Cómo funciona el envío de ubicación al 911 y el alerta de terremoto

Cómo funciona el servicio de emergencia

Alerta de terremoto

Daños en construcciones de una calle céntrica de San Juan. Terremoto del 15 de enero de 1944 / Foto: Inpres

El rol del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres)

Google lanzó en Argentina dos nuevas funciones para celulares: el, una opción que le permite al 911 localizar en segundos y con precisión a las personas que llaman o envían mensajes de texto en una situación de crisis, y unque aparecerá en forma de aviso en la pantalla del equipo brindando información segura o pasos a seguir."No se trata de una aplicación, son funciones que están dentro dely ya están disponibles para todo el territorio argentino", explicó a Télam Camila Domínguez, Gerente de alianzas de Android para América Latina, durante la presentación que Google realizó de estas herramientas este jueves en la ciudad de Mendoza.La directiva destacó la importancia de que los servicios de emergencia nacionales "tenga más precisión sobre la ubicación de la emergencia", dado que son segundos que pueden salvar vidas.Estas funcionalidades se pueden encontrar dentro del teléfono eny luego en la opciónEl servicio de ubicación para emergencias (ELS, por sus siglas en inglés) es una herramienta disponible en dispositivos Android que le permite a los servicios de emergencias (911, en el caso de Argentina) localizar con mayor rapidez y precisión a las personas que llaman y envían mensajes de texto, mediante una combinación de datos, GPS, móviles Wifi y sensores.La ubicación se calcula en el dispositivo y esta herramienta se activa solo en caso de que el usuario realice una llamada o envíe un mensaje a un número de emergencia (911). Domínguez remarcó que, es decir, al servicio de emergencia. Google no ve la ubicación enviada al punto final."Se trata de una API de localización (como las que usan Cabify o Uber) que Google pone al servicio y disponibilidad de las situaciones de emergencia, y es mucho más precisa que los GPS o las antenas de telefonía", explicó Domínguez.Una vez que Google -a través de su sistema- permite el envío de la ubicación, la situación luego corre por responsabilidad del servicio de emergencia nacional. Esta función ya está disponible en otros países del mundo, como Estados Unidos.El sistema de alertas de terremotos de Android aparece como forma de aviso en la pantalla de celular y actúa como una herramienta complementaria a los servicios y acciones locales de gestión de riesgo.Esta función utiliza losque existen los dispositivos Android (en Argentina hay más de 30 millones de Android activos) para detectar la vibración y la velocidad de los movimientos de un sismo y así alertar a los usuarios en las áreas cercanas.Lo que hace, de alguna manera, es"Lasestán diseñadas para advertir sobre temblores ligeros (intensidad III o IV en la escala Escala sismológica de Mercalli -MMI-), y dar a los usuarios una idea de la magnitud y la localización del temblor", explicó Domínguez. Esta alerta usa la configuración actual de volumen y vibración del teléfono y respeta el ajuste “No molestar” si está activado. También educa a los usuarios sobre la seguridad en caso de un temblor.En tanto que lasavisan a los usuarios que pueden sentir una intensidad de sacudida del suelo de grado V o superior en la escala IMM.Con esta alerta, se muestran instrucciones en pantalla completa y el teléfono reproduce un sonido fuerte. Además, le recuerda a los usuarios la mejores maneras de protegerse en base a las prácticas nacionales de seguridad en caso de terremoto.También hay una, que se muestra luego de que el temblor haya disminuido o pasado cuatro minutos, y se trata de una notificación estándar que respeta los ajustes de la función "no molestar" si está activado.De manera adicional, se incorporó al buscador de Google una tarjeta que muestraen un área específica, y brinda consejos sobre qué hacer después de un terremoto a quienes realicen una búsqueda en una zona geográfica cercana al epicentro de un sismo."En Argentina hay de 25 a 30 sismos por día, son captados por sensores pero no perceptibles a los humanos", explicó a Télam Horacio Sánchez, coordinador del área informática del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).Existen en el paísdistribuidos en todo el territorio para captar esos movimientos.La, con sede en la provincia de San Juan, es desarrollar, difundir y promover el conocimiento científico-técnico aplicado a la sismología e ingeniería sísmica, para mitigar el riesgo sísmico, bajo una perspectiva federal, inclusiva y sostenible en Argentina.Uno de los objetivos principales de este organismo científico técnico perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, es elRodolfo García, director del Inpres, destacó las nuevas funcionalidades de Android al decir que "colaboran con la disminución del riesgo" en casos de sismos.La amenaza sísmica también actúa con otros conceptos como la vulnerabilidad. "Mientras más infraestructura vulnerable, mayor será el riesgo", indicó García.Por eso destacó la misión del Inpres y la difusión de la información, con manuales que preparan desde el organismo y están disponibles para su consulta en su sitio web.